Kultúrne tipy na dnes: Zasnívaný Ben Stiller vstupuje do reality

V kinách je ešte stále Tajný život Waltera Mittyho, Quasars Ensamble majú dvojkoncert.

3. feb 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, her

Tip do kina: Tajný život Waltera Mittyho

Keď chodí Walter Mitty po chodbách redakcie časopisu Life, jeho kolegovia už striehnu: Zase sa zasníva, pozabudne a úplne popletie?

Walter Mitty, poverený výberom fotografií, triedením negatívov a spravovaním archívu trpí denným snívaním, pretože jeho život sa mu nezdá taký príťažlivý a dramatický, ako by si sám vedel predstaviť. Keď si na internetovej zoznamke hľadá ženu, ani nevie, čo by zadal do svojho profilu. Že sa v destve rád skateboardoval?

Americký film Tajný život Waltera Mittyho je pre Bena Stillera možno niečím podobným, ako bol kedysi pre Jima Carreyho film Truman šou. Poskytol mu príležitosť, aby sa výraznejšie vymanil z komediálnych úloh, aké dostával doteraz. Tu hrá dokonca s oscarovým Seanom Pennom a nikomu to nebude pripadať divné. Postava obyčajného, nepriebojného muža s jemným tónom melanchólie - konečne niečo zaujímavé!

video //www.youtube.com/embed/kGWO2w0H2V8

Penn pritom hrá kolegu fotografa, ktorý Mittymu skomplikuje život. Respektíve, donúti ho, aby ho zmenil, vylepšil, sfarebnil. Mitty nenašiel v zásielke od neho záber, ktorý pri zalamovaní titulky najviac potrebuje, a tak sa ho rozhodol osobne vyhľadať. Čo znamenalo, že sa musel odhodlať na cestu do Aljašky, na Island, do Afganistanu.

To, čo by na začiatku mohlo vyzerať ako romantický film, sa teda postupne vyvinie aj v čosi dobrodružnejšie. Nie je to ten typ komédie, kde sa veci dejú bláznivo a s veľkým hrmotom - Walter Mitty je hrdina, pri ktorom skôr ožívajú maličkosti a drobné detaily. A samozrejme krásne obrazy s ďalekými horizontmi, pri ktorých sa snívaniu tak veľmi darí.

Možno, že jeho príbeh najviac ocenia tridsiatnici, alebo tridsiatnici, čo budú mať čoskoro štyridsať. Oni už vedia, aké ťažké je skúsiť nanovo definovať svoj život, meniť podmienky svojej práce alebo hľadať pekný vzťah v takom veku. Walter ich môže povzbudiť, alebo aspoň uchlácholiť. A na inšpiráciu poskytnúť aspoň takýto fiktívny, viac-menej romantický návod v situácii, keď sa treba rozhodnúť: Zostať žiť bezpečnom v sne, alebo rázne vkročiť do neistej reality?

Koncert, Kasárne/Kulturpark Košice, 19.00: Secesia, džez i neoklasicizmus

Komorný súbor Quasars Ensemble, ktorý funguje od roku 2008 pod vedením Ivana Buffu, pripravil tematický dvojkoncert. Skladby, ktoré zaznejú, spájajú tri témy a tri mená. Viedenská secesia v Bratislave, slovenský džez v Prahe, poľský neoklasicizmus v Paríži – diela pochádzajú z raného obdobia skladateľov Alexandra Albrechta a Alexandra Moyzesa, doplní ich tvorba Aleksandra Tansmana, ktorá potvrdí, že mali svojho poľského pendanta. Zajtra Quasars Ensemble predstaví tento program v Bratislave, v Poľskom inštitúte.

VÝSTAVA PHOTOPORT BRATISLAVA: Zuzana Kmeťová: Home / Naive Melody

Zuzana Kmeťová, absolventka bratislavskej VŠVU v ateliéri Daniela Fischera, představuje na výstave v bratislavskom Photoporte na Pražskej ulici fotografie zo svojej diplomovej práce Domov alebo naivná melódia. Motívy jej sérií netvoria žiadne vykonštruované, komplikované témy, ale veľmi banálne situácie a reálie, v rámci ktorých nachádza určitý prekvapivý moment, ktorý ich činí výnimočnými. Na ten sa zameriava a tlmočí ho ďalej divákovi. Prostredníctvom jednotlivých záberov sa vracia k veľmi nepatrným a efemérnym zážitkom zo svojej minulosti, detstva. Sú to jednoduché momenty, ktoré sa zvyčajne neobjavujú na rodinných fotografiách ani iných záznamoch.

Výstava potrvá do 20. februára, otvorená je vždy od stredy do soboty popoludní.