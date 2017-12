Veľkí herci v službách opatrovateľky

Film s Tomom Hanksom a Emmou Thomsonovou ukazuje, aké problémy mal Walt Disney pri nakrúcaní krásneho muzikálu o opatrovateľke Mary Poppinsovej.

2. feb 2014 o 18:21 Miloš Ščepka

Hovorí vám niečo Supercalifragilisticexpialidocious? Ak nie, film Zachráňte pána Banksa nie je pre vás.

Pred pol storočím mali premiéru dva prelomové muzikály podľa slávnych literárnych diel – adaptácia Pygmaliona G. B. Shawa My Fair Lady a film o zázračnej opatrovateľke Mary Poppinsovej.

Prvá hraná snímka štúdií Walta Disneyho sa stala hitom a klasikou rodinnej zábavy. V roku 2004 na jubilejnom DVD štúdiá zverejnili jej komplikovaný zrod a inšpirovali tým vznik snímky Zachráňte pána Banksa.

Spisovateľka P. L. Traversová podmienila súhlas účasťou na nakrúcaní. Ovplyvňovala všetko od scenára cez výpravu až po herecké obsadenie. Odmietala pesničky, nesúhlasila s animáciou, s farbami ani s pôvodným záverom.

Veľký Walt Disney ju dvadsať rokov prosil o filmové práva. Mal o jej knihách a ich adaptácii presné predstavy. Úplne iné ako ona.

Napriek tomu film vznikol a dnes je súčasťou zlatého fondu kinematografie i svetovej kultúry. Dodnes živé pesničky ovplyvnili nielen filmovú hudbu, ale i džez (skvelý cover album Duka Ellingtona).

Krotenie zlej ženy

Diváci milujú príbehy, v ktorých proti sebe stoja rozhnevaní muži a ženy. Zachráňte pána Banksa je tohto druhu. Komediálna dráma o dvoch silných antagonistických osobnostiach.

P. L. Traversovú (Emma Thompson) od začiatku vykresľuje ako zatrpknutú čudácku sebeckú arogantnú mrchu. Walt Disney (Tom Hanks) vyznieva pozitívnejšie – nie ako presvedčený mccarthista, čo vybudoval jedno z najväčších impérií šoubiznisu, ale ako dobrácky rojko.

Film aspoň naznačuje jeho utajovanú závislosť od tabaku (vyfajčil denne 40 cigariet a umrel na rakovinu pľúc).

Ďalej sú tu scenárista Don DaGradi (Bradley Whitford), geniálni autori pesničiek bratia Shermanovci (Jason Schwartzman a B. J. Novak), dôležitú rolu zohral Paul Giamatti ako šofér limuzíny.

No hlavnou postavou ostáva Traversová, večne v opozícii proti celému svetu, žiarlivo chrániaca svoje literárne dielo. Akoby doň vložila všetko dobro a lásku: je zlostná, ironická, jedovitá, neznášanlivá, zádrapčivá, negativistická. Zlá.

Práca na filme ju vracia ku knihám a k inšpirácii. Spomína na detstvo v Austrálii, na otca – neúspešného bankového úradníka a alkoholika (Colin Farrell), psychicky labilnú matku (Ruth Wilson) i ráznu tetu Ellie (Rachel Griffiths), ktorá sa stala predobrazom slávnej pestúnky.

Nesúvisiace súvislosti

Súboj s dobráckym Disneym odkrýva Traversovej motívy, poľudšťuje ju. Akoby sa pod jeho vplyvom zmierovala s osudom, životom i svetom. Čo na tom, že skutočnosť bola iná a pravá P. L. Traversová sa s filmom nezmierila, pesničky z neho neznášala a nikomu viac nedovolila Mary Poppinsovú inscenovať?

Hoci mnohé miesta, kostýmy, rekvizity ba i repliky sú autentické, Zachráňte pána Banksa nechce byť dokumentárnou rekonštrukciou. Film o vzniku filmu je hraná disneyovka v poppinsovskom duchu.

Predpokladá, že publikum Disneyho Mary Poppinsovú pozná a miluje. Prostredníctvom deja, obrazu, strihu i hudobných motívov cieľavedome a účinne narába so sentimentom.

Využíva zjednodušovanie, štylizáciu, stereotypy, klišé, ba i mimofilmové súvislosti: hoci v názve figuruje otec rodiny z Mary Poppinsovej, titul poukazuje na iné bojové dielo s Hanksom v hlavnej role Zachráňte vojaka Ryana.

Emma Thompson je zasa autorkou scenára a predstaviteľkou hlavnej postavy v úspešnej snímke Čarovná opatrovateľka.

Láskyplné znásilnenie

Zachráňte pána Banksa so zainteresovaným divákom majstrovsky manipuluje, vedie ho, prekvapuje a láska, je preňho návratom do sveta nevinnosti, hravosti a fantázie. Pôžitkom a potešením.

No ak vám Chim Chim Cheree, A Spoonful of Sugar, Feed the Birds či Supercalifragilisticexpialidocious neženú slzy do očí – alebo ak ani netušíte, čo to je – radšej tento film vynechajte.

Bez lásky sa z rozkoše stane znásilnenie: uvidíte asi len hviezdne obsadenú staromódnu hollywoodsku limonádu.