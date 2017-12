Sex, drogy a country

Aká najhoršia fráza sa dá použiť na hodnotenie filmu? Herecký koncert hviezd či psychologická dráma? Film Blízko od seba však od nich nemá ďaleko.

3. feb 2014 o 17:15 Zuzana Uličianska

Ak sú Meryl Streepová a Julia Robertsová za tento film nominované na Oscara, nie je to žiadna povinná pocta vynikajúcim herečkám. Tvrdá južanka Violet Westonová a jej nemenej drsná dcéra totiž vôbec nie sú prvoplánové postavy.

Streepová išla pri stvárnení matky závislej od liekov na doraz, prijala aj nelichotivý výzor ženy trpiacej rakovinou. Zároveň je absolútna šéfka klanu, ktorá všetko komentuje s bolestivou iróniou. Ani Julia Robertsová už nie je žiadna Pretty Woman, ale žena v krízovom veku, ktorá stráca lásku najbližších, možno i sama seba.

Z divadla do kina

Je to príbeh bežnej rodiny, v ktorej úradujú peniaze, alkohol, prášky, choroby, nevery, ba aj nechcený incest. Ukazuje sa, že rodina nie je len náhodným zhlukom buniek, ale výsledkom práce génov, ktoré sa dedia.

Scenár filmu napísal Tracy Letts podľa vlastnej divadelnej hry, ktorá pred piatimi rokmi získala Pulitzerovu cenu. Na Slovensku ju pod názvom August: Stratení v Oklahome s Emíliou Vášáryovou uviedla Činohra SND, martinské komorné divadlo zase ponúklo hlavnú úlohu Zuzane Kronerovej.

Sme v dome, kde si matka môže púšťať Erica Claptona tak hlasno, ako len chce, aj tak nebude hudbou rušený žiadny sused. Dcéry sa vracajú do rodičovského sídla v Oklahome kdesi uprostred ničoho po tom, čo ich otec odišiel z domu a už sa nevrátil. Rodinné stretnutie plynulo prechádza do karu.

Na báze rodinného stretnutia je vystavaných množstvo filmov aj divadelných hier, v tom nie je Letts nijako objavný. Na jeho texte vidno aj inšpiráciu z Čechovových Troch sestier. Najstaršia dcéra Westonovcov sa utopila v starostlivosti o rodinu, ktorá sa jej aj tak rozpadla, stredná sa stratila v neúspešných pokusoch nájsť toho pravého, najmladšia je zas priveľmi bojazlivá, aby si presadila vlastný život.

Julia Robertsová, Juliette Lewisová a Julianne Nicholsonová boli do týchto postáv vynikajúco obsadené, zaujímavé je však mužské obsadenie. Ewan McGregor je v celkom netradičnej polohe rozvádzajúceho sa manžela, typického Američana stvárnil Chris Cooper, známy aj z filmu Americká krása.

V postave otca, ktorý je spisovateľ, sa mihne dramatik Sam Shepard. Vo filme sa objavuje aj Benedict Cumberbatch zo seriálu Sherlock.

Na snímke nemožno necítiť, že vznikla na báze divadelného textu. Lettsovej hre však filmová adaptácia nepoškodila. Naopak, civilné herecké prejavy mohli len pridať na jej autenticite.

Dej nestojí ani v horúčave

Filmové plátno umožňuje precítiť nekonečnú rovinu oklahomských polí, zo záberov sála horúčava, v ktorej umierajú ešte aj tropické papagáje. Sú výtvarné, nepôsobia však umelo. Aj nakopenie všetkých možných rodinných káuz, z ktorých nevera so švagrom je tou najnevinnejšou, sa akosi lepšie zmestí do filmu ako do divadla.

Režisér John Wells mohol vložiť do filmu aj svoju skúsenosť z nekonvenčného seriálu Shameless. Hoci nejde o žiadnu bondovku, dej nezostáva ani v tej horúčave nehybne stáť.

S príbehom sa do istej miery dokáže stotožniť každý, kto zažil vo svojom živote aspoň jeden kar alebo svadbu. Film Blízko od seba sa divákom nevnucuje, nedramatizuje násilným strihom, ale nie je ani sterilne artistný, čoho nepriamym dôkazom je aj slušná návštevnosť v amerických kinách.

Súdiac podľa problémov, ktoré postavy riešia, Oklahoma zas neleží až tak ďaleko, ako by sa zdalo.