Kultúrne tipy na dnes

5. feb 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Dvaja saxofonisti, traja bubeníci

Hviezdny taliansko-slovenský džezový večierok

Koncert / Ateliér Babylon Bratislava 19.30

Volá sa to Italian and Slovak JazzMasters a sedí to. Hlavnými hrdinami dnešného večera v bratislavskom Ateliéri Babylon totiž budú mladí saxofonisti, ktorí už presiahli taliansku respektíve slovenskú džezovú scénu.

Michele Polga vyštudoval v Amerike elitnú Berklee College of Music a vypracoval sa na elitného sidemana, ktorého meno nájdete v projektoch osobností ako Carla Bley, Steve Swallow či Maria Schneider. Venuje sa však aj vlastnej tvorbe a kvartetu. Aktuálnu koncertnú šnúru nazval Little Magic Tour, koľko tej mágie sa mu darí preniesť z pódia na publikum sa môžete presvedčiť na dnešnej slovenskej premiére.

Obsadenie talianskej kapely a partie muzikantov okolo Radovana Tarišku je takmer identické – klavír, kontrabas, bicie. Akurát slovenský saxofonista sa predstaví s dvomi bubeníkmi naraz, sprevádzať ho budú Marián Ševčík a mladučký talent Dávid Hodek.

Pre Tarišku to nebude prvý „taliansky“ večer, už v roku 2002 hral v medzinárodnom projekte pianistu Roberta Magrisa s názvom Europlane Orchestra. A jeho „exportné“ aktivity neustávajú - v najbližších mesiacoch sa chystá so svojím medzinárodným projektom Folklore To Jazz do Španielska, Francúzska, Maďarska aj Česka.

Projekty Dušana Voštenáka

VÝSTAVA PGU ŽILINA / 17.00

Výstavu Architekt Dušan Voštenák – projekty 2000 až 2014 v koncepcii Lenky Voštenákovej otvoria dnes v Považskej galérii umenia v Žiline. Autor sa zameral na prezentáciu tvorby realizovaných projektov stavieb, architektonických štúdií a autorských originálov nábytku. Na výstave sú viaceré projekty - vzdelávacie centrum mesta Žilina v Gbeľanoch, obytný súbor Krasňany pre zamestnancov a manažérov automobilky Kia či návrh hotela Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Voštenák je aj autorom nadstavby budovy Považskej galérie umenia v Žiline (na snímke), za ktorú získal cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2010. V roku 2009 tu bola otvorená stála expozícia Vincenta Hložníka. Ďalšími prezentovanými projektmi sú návrhy verejného priestoru Mariánskeho námestia s historickými fasádami domov, štúdia campusu lekárskej fakulty v Martine, návrh hotela Hory na pozemku pod Sokolím vo Vrátnej doline či autorská realizácia muzeálnej expozície Rub a Líc peňazí v Múzeu mincí a medailí v Kremnici.

Veľká vec

Stanica Žilina-Záriečie 18.00

„Prečo tu nemáme lepšie noviny ako SME, necenzurované diskusie a prečo obsah na webe nie je zadarmo? Prečo nie sú správy presné, novinári vzdelaní a redakcie nezaujaté? Koľko ľudí robí SME a sme.sk, kto o čom rozhoduje a dokedy to môže takto fungovať? Načo treba Piano, keď je na webe reklama?“ To sú niektoré otázky, o ktorých budú dnes v Žiline hovoriť Tomáš Bella, zakladateľ Piana, bývalý šéfredaktor SME.sk, terajší zástupca šéfredaktora SME pre longreads, a Konštantín Čikovský, zástupca šéfredaktora SME pre online publikovanie a ekonomické spravodajstvo. Na ďalší podvečer z cyklu Veľká vec je vstupné dobrovoľné, pri odchode môže každý prispieť podľa toho, ako ho prednášajúci zaujmú.