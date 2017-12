Na Hoffmana sa ešte môžu hrnúť davy

Philipa Seymoura Hoffmana ešte uvidíme na jeseň – v trileri Antona Corbijna a v Hrách o život.

4. feb 2014 o 17:24 Kristína Kúdelová

Philip Seymour Hoffman vo filme Antona Corbijn The Most Wanted Man. Hoffman zomrel predčasne, vo veku 46 rokov. Podobnými stratami pre americkú kinematografiu boli smrť Rivera Phoenixa (23) a Heatha Ledgera (28).

V januári mal na festivale v Sundance premiéru triler The Most Wanted Man, nakrútili ho podľa knihy Johna Le Carrého. Kritici v ňom najviac chválili výkon Philipa Seymoura Hoffmana. Budú ho oceňovať zrejme aj po smrti.

Keď agentúry vydali správu, že zomrel herec Philip Seymour Hoffman, znelo to tak drsne a neprijateľne, že ani jeho blízki a kolegovia nevedeli, čo povedať.

„Predpokladám, že pre každého to bol rovnaký šok ako pre mňa,“ hovoril holandský režisér Anton Corbijn.

Médiá ho citovali, lebo on s Hoffmanom len nedávno nakrútil špionážny triler The Most Wanted Man a v januári ho spolu prišli odpremiérovať na festival v Sundance. „Zdal sa mi v poriadku, napriek rôznym ťažkostiam, s ktorými musel zápasiť.“

Agent s prízvukom

The Most Wanted Man bude jedným z posledných filmov, ktorý v našich kinách s Philipom Seymourom Hoffmanom bude. Corbijn zadaptoval knihu Johna Le Carrého z prostredia Hamburgu, kde už kedysi teroristi chystali svoje plány pred útokom na World Trade Center.

Hoffman dostal úlohu agenta nemeckej tajnej služby, ktorý sa teraz snažil dostať do miestnej moslimskej komunity a opatrne a citlivo označiť tých, čo by mohli byť ešte nebezpeční.

Musel preto hovoriť nemeckým prízvukom, ale pre takého herca ako on to nemohol byť žiadny problém. Hoffman pred pár rokmi vystupoval ako agent CIA v komédii Súkromná vojna pána Wilsona a tam tvrdil, že sa naučil po fínsky.

Životom znudený

Kritici po projekcii v Sundance chválili najmä jeho, hoci Corbijn do svojho filmu získal aj Rachel McAdamsovú, Willema Dafoea či Daniela Brühla.

„Hoffman hrá tak, akoby bol už životom znudený, čím svoju postavu skvelo obohatil. Vychádzal z hlbokej znalosti ľudskej mnohoznačnosti. Vďaka jeho teórii o tom, že nikto nemôže byť ani úplne dobrý, ani úplne zlý, funguje tento film aj ako dobrá detektívka, aj ako dráma,“ napísali vo Variety.

Chýbalo len sedem dní

U nás bude film distribuovať spoločnosť Forum Film. Jana Studená hovorí, že slovenský názov filmu pravdepodobne prispôsobia tomu, pod akým menom vyšla Le Carrého kniha v Česku: Najhľadanejší muž.

Hoci svetovú premiéru má film za sebou, režisér chce, aby sa do kín dostal trochu neskôr, lebo je nakrútený v jesennej nálade. To potvrdzuje aj Studená: „Do kín by sme ho mali uviesť v auguste.“

Potom uvidíme Hoffmana ešte raz, respektíve dvakrát – v treťom a štvrtom diele Hier o život. Stihol ich takmer celé dokončiť, chýbalo mu už len sedem nakrúcacích dní. Ako sa s tým režisér Francis Lawrence vyrovná, uvidíme v novembri a na budúci rok.

Toto je síce film, čo asi najviac priťahuje fanúšikov Jennifer Lawrence (ona hrá v hlavnej úlohe), ale Jana Studená si spomína na správu, ktorú štúdio Lionsgate vydalo, keď s ním Hoffman podpísal zmluvu: „Hoci prvý diel bol veľmi populárny, pre štúdio bolo špeciálnou udalosťou a cťou, že do tej druhej získali takého skvelého a charizmatického herca.“

Diváci verzus ceny

Hry o život môžu byť tým prípadom, keď sa na Philipa Seymoura Hoffmana opäť príde pozrieť veľa divákov.

Zo zoznamu jeho posledných filmov v našich kinách vyplýva, že nie vždy sa na neho davy hrnuli. Kvalita jeho herectva sa skôr merala množstvom cien ako číslami z návštevnosti.

Pokojne sa tiež môže stať čosi podobné, ako keď zomrel talentovaný Heath Ledger. Rok po jeho smrti ho najprv nominovali na Oscara za úlohu Jokera vo filme Batman: Temný rytier, a o pár týždňov mu ho aj prisúdili.

Keby náhodou na Oscara budúci rok nominovali aj Philipa Seymoura Hoffmana – napríklad za triler The Most Wanted Man, zrejme by to nebolo len zo sentimentu.

Jedného už dostal v roku 2005 za drámu Capote.