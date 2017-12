Kamila Magálová: Kričím, jačím a povzbudzujem

5. feb 2014 o 18:00 Eva Andrejčáková

Herečka s veľkým úsmevom. To je neúnavná a príjemne naladená KAMILA MAGÁLOVÁ. Nemá núdzu o pozornosť všakovakého druhu a rada sa obklopuje ľuďmi, ktorí ju majú radi. Nerada sa trápi, o to radšej sa schuti smeje. Bez blízkych ľudí a štvornohých domácich miláčikov by si život nevedela predstaviť. Vie sa tešiť zo všetkého, čo jej život prináša.

Začalala sa olympiáda, sledujete ju?

Že váhate! Veď som pozerala aj Australian Open, nič iné som nerobila, len čumela na tenis! Potešujúce je, že olympiáda bude prebiehať v našej časovej zóne. Keď som chcela vidieť Dominiku Cibulkovú, musela som buntošiť po nociach.

Ktoré zimné športy vás najviac zaujímajú?

Hokej, krasokorčuľovanie, biatlon. A zjazdy na lyžiach - to je niečo fascinujúce rútiť sa dolu svahom 150-kilometrovej rýchlosťou! Ja som sa rútila len dvadsaťkilometrovou, aj to som zastavila pomu. Pozerám aj KHL. Kričím, jačím a povzbudzujem.

Stíhate to pri práci?

Musím. Ale v istom veku som si povedala, že si treba začať život užívať. V tom zmysle, že treba začať myslieť aj trochu na seba, brať si zo života to príjemné a pozitívne, čo ponúka.

Čo znamená myslieť na seba?

To je tak - milujem rodinné prostredie, deti pokope, mám rada domácnosť aj robotu okolo nej. Rada navarím, napečiem a potom mám obrovskú radosť, keď to ľuďom chutí. Nikdy som pred domácnosťou neutekala, moja stará mama, ktorú som obdivovala a stále obdivujem, do mňa vštepila, že je to prirodzené, a tak to cítim dodnes. Tešila som sa, keď prišli decká zo školy a rozprávali sme sa, čo nové, robila som im pri tom full servis a bavilo ma to. Ale v istom momente som si povedala – moja, takto sa to nedá donekonečna, lebo to začnú ľudia okolo teba zneužívať. Teraz si robím full servis hlavne pre seba a tiež ma to baví. Mám ten životný luxus, že som nezávislá, a priznám sa, že si to fakt užívam. Že by to bolo neskoro? Nikdy nie je neskoro.

Pri vás si človek povie, aké dobré je byť herečkou. Bola to aj vo vašom prípade klasická dievčenská túžba?

Skôr akási revolta. Bola som zahriaknuté dieťa. Mala som rozvedených rodičov už od troch rokov a vtedy sa to veľmi nenosilo, čo mi dávali v škole pocítiť. Dievčatá sa so mnou nechceli veľmi kamarátiť, bola som skôr chlapčenský pupok, tí ma medzi seba prijali. Matika, fyzika, chémia, to nebolo nič pre mňa, ale na školských programoch som vždy pekne zaspievala, zarecitovala, dokonca som vedela parodovať niektorých učiteľov. Tak som skúsila herectvo. Povedala som si – musím ukázať aj neprajníkom, že za voľačo stojím.

Roky sa angažuje za práva zvierat.

Z toho pramení tá vaša energickosť?

Áno, ale vzťah k umeniu určite aj z rodiny. Prastrýkovia akademickí maliari, starý otec koncertný umelec, otec dirigent, mamička nádherne maľovala. Niekde to muselo byť v génoch. Moje deti sa toho už nedržali, zvolili si iné cesty. Syn vždy hovorieval, že jeden komediant v rodine stačí, a myslel tým mňa. Preto sa dal na právo. Dcéra vyštudovala konzervatórium aj s nadstavbou, ale potom sa rozhodla študovať pedagogiku a španielčinu a v živote sa jej to zišlo. Som na nich hrdá, myslím, že sa vydarili.

Nemali v detstve problém s tým, že mama je známa herečka?