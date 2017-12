Lolity a medvede sú na love v raji

V bratislavskej Soge je výstava mladej maliarky Kataríny Janečkovej. Jej maľbám sa nedá uprieť nadhľad ani vtip.

5. feb 2014 o 16:00 Lucia Štrbáková, autorka je teoretička umenia

Maľby Kataríny Janečkovej sa nehrajú na nič, čím nie sú.

Katarína Janečková študovala maľbu v ateliéri Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vychádzajúc z tohto zázemia sa mladá autorka vyjadruje výsostne maliarsky, bez presahov do konceptuálneho umenia.

Toto jej vymedzenie ju predurčuje k hravosti, neviazanej frivolnosti, ba až farebnej „zhýralosti“. Jej maľby rozprávajú expresívnou rečou, formálne blízkou dielam Andreja Dúbravského, s ktorým sa stretli v ateliéri.

Výsledkom všetkých týchto okolností je množstvo strakatých plátien so svižnou maľbou ľahko šteklivých tém, ktorá je veselá asi ako kvetované bermudy.

Vidieť ich môžete v kurátorskej koncepcii Júliusa Barcziho a Niny Gažovičovej v aukčnej sieni Soga v Bratislave pod názvom So Many Fish So Little Time.

Ženy & Muži, Pop & Raj

Najnovší cyklus malieb vznikol vlani v kanadskej rybárskej osade na ostrove Newfoundland. Katarína Janečková v ňom neopúšťa overené témy ani spojenie popovo podaných žánrov krajinomaľby a ženského aktu.

Nežné blondínky, osudové červenovlásky či podmanivé brunety tu uvoľnene predvádzajú svoju nahotu. Panenská príroda okolitého „raja“ takisto ako vodná hladina predstavujú ženskú symboliku: sú prvkom, ktorý podporuje ich femínny aspekt.

V jednej z príbehových rovín sa však často objaví narušiteľ v „beštiálnej“ podobe medvedíka. Raz je to chlipný útočník, inokedy len v kríkoch skrytý voayer.

Dej každého obrazu je variovaním večne horúcej mužsko-ženskej témy, v ktorej je ženskosť predstavená v plnosti a bez okolkov, kým mužskosť, naopak, ostáva zahalená vo zvieracej podobe.

Postavy z Janečkovej obrazov však nie sú len lovené, ale stávajú sa aj aktívnymi lovkyňami. Dôkazom toho je neskrývané nadšenie celej série dievčat s korisťou nadmerných rozmerov v náručí.

Sumec, 130 x 90, 2013.

Príležitosť pre radosť

V opakovanej téme krásky a zvieraťa k nám bez zbytočných inotajov prehovára Janečkovej odklínanie ženskej sexuality. Medvede a obrovské sumce špúliace papule tvoria veľavravné symboly. Zdá sa, že v doslovnosti rozprávkovo-zvieracej mytológie by ich prebil už len Vták ohnivák.

Ťažko rozsúdiť, či ide o provokáciu hodnú údivu, či skôr neprekročený prvý plán. Maľbám sa však nedá uprieť nadhľad i vtip, takisto ako britká priamočiarosť výpovede. Zdá sa, že si maliarka vytýčila smer i jeho cieľ a ľahkým krokom ide vytrvalo za ním.

Jej obrazy sa nehrajú na nič, čím nie sú. Fungujú v zmysle Matissovho fauvizmu: ako pohovka na spočinutie unaveného oka. Stávajú sa príležitosťou na radosť z maľby, oddych, nie hlboké úvahy.

Zvedavá a mladá po nociach šťastie hľadá, 150 x 180, 2013.

Bezprostredná úprimnosť

Inou, viac stíšenou polohou mladej výtvarníčky, je séria venovaná otcovi. Ide o intímnu výpoveď, o vymaľovanie sa zo smutných spomienok, ktoré je svojím účinkom možno i osobnou arteterapiou. Diváka zasiahne bezprostrednosť spôsobu, akým autorka v rámci menších formátov siaha do vlastnej minulosti, do archívu detstva a rozpráva svoj vlastný príbeh.

Je zaujímavé vidieť na výstave Janečkovú ponorenú v diametrálne odlišnej téme, no zaznamenať v nej podobnú bezprostrednú úprimnosť.

Konečné posúdenie výstavy závisí od vnútorného nastavenia a vkusu diváka. Ak od umenia čakáte intelektuálny náboj a vyjadrenie horúcich tém dneška, z výstavy odídete so značnou podvýživou.

Naopak, ak ste prívržencami perceptuálneho zážitku či naslovovzatými vizuálnymi pôžitkármi, prídete si (azda) na svoje. Odnesiete si hlavne úsmev na perách a ľahko erotický zážitok.

Miss You, 135 x 95, 2013.

Mother Nature, 185 x 210, 2013.

Kráska a zviera, 125 x 95, 2013.