Už aj Grape predstavuje prvé mená

Na piešťanský festival prídu v lete indierockeri Klaxons aj dubstepový producent Flux Pavillion.

5. feb 2014 o 16:27 Oliver Rehák

Organizátori multižánrového festivalu Grape, ktorý sa bude konať 15. a 16. augusta na piešťanskom letisku, zverejnili prvých potvrdených interpretov tohto ročníka. Z Veľkej Británie prídu Klaxons, dídžej a producent Flux Pavilion. Slovenskú a českú scénu zastúpia napríklad Le Payaco, Korben Dallas, Fiordmoss, The Prostitutes či Tichonov.

Londýnčania Klaxons začali fungovať v roku 2005 a veľmi rýchlo sa presadili. Rovno za svoj debutový album Myths Of The Near Future (2007) získali prestížnu Mercury Music Prize.

Pre svoju hudbu, ktorá kombinuje gitary s klávesami, majú vlastný názov new rave indie rock: „Bol to vtip v tom zmysle, že je bláznivé vymyslieť žáner ako názov, hovoriť o ňom takým spôsobom, až začne existovať. Dali sme novinárom termín a dnes je z neho živý žáner,“ vysvetľoval spevák a klávesista James Righton v rozhovore pre SME.

To bolo v roku v roku 2010, keď prišli na Pohodu predstaviť svoj druhý album Surfing The Void. Slovenskú premiéru na našom najväčšom festivale mali mať o rok skôr, no boli medzi účinkujúcimi, ktorí sa na pódium už nedostali. Po páde stanu, kde zomreli dvaja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia, festival predčasne ukončili.

Do Trenčína sa však vrátili, lebo veľmi chceli hrať a to isté sa zopakovalo aj teraz. V týchto dňoch predstavili nový singel z pripravovaného albumu.

„My sa síce vždy snažíme prinášať kapely, ktoré ešte u nás nehrali, ale Klaxons máme radi. Vydávajú nový album, ktorý chcú predstaviť fanúšikom na Slovensku, a tak naša dohoda bola veľmi rýchla. Ich koncerty sú vždy veľkou šou,“ povedal Ján Trstenský z festivalu Grape. „Ďalšie mená budeme dopĺňať postupne, zo zahraničia pribudne ešte zhruba desať interpretov, z domácej a českej scény ešte predstavíme minimálne ďalších tridsať.“

Druhým veľkým menom po Klaxons je Flux Pavilion. Je to pseudonym mladíka menom Joshua Kierkegaard G. Steele, ktorý patrí k výrazným postavám britskej tanečnej scény. Vynoril sa v roku 2008 a bol spoluzakladateľom labelu Circus Records. Jeho prvým veľkým hitom sa stala skladba Bass Cannon, zviditeľnil sa aj spoluprácami s Major Lazer či Examplom, objavil sa aj v ankete BBC Sound of 2012.