Špinavý trik: Otestujte charakery a city v rafinovanej korupčnej hre

6. feb 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, kul

Tip do kina: Špinavý trik

Ak sa chceš živiť podvodmi a korumpovaním, a myslieť si, že to nebude mať žiadne následky, tak to sa radšej presťahuj do východnej Európy alebo Guatemaly, hovorí sa vo filme Špinavý trik.

Irving Rosenfeld a Sydney Prosserová boli zaľúbenými kriminálnikmi, ale pripusťme, že v zásade neškodnými. Klientom sľubovali, že im vybavia v banke úver a stačilo im, ak každého oberú o päťtisíc dolárov, ktoré od nich dostávali ako všimné. Neskôr sa však dostali aj do temnejších a vážnejších sfér, pretože ich ambiciózny zamestnanec FBI donútil, aby svoje herecké schopnosti využili aj v prospech štátu a pomohli mu usvedčiť z korupcie politikov, senátorov, starostov. A ocitli sa v hre, ktorú už nevedeli tak ľahko ovládať.

Komédia nakrútená v retroštýle má desať nominácií na Oscara, aj v štyroch hereckých kategóriách. Všetci by si ho zaslúžili. Amy Adams, Jenniffer Lawrence, Bradley Cooper - a Christian Bale ešte o čosi viac. Dostali živé a zaujímavé postavy, celkom reálne a pritom v kinematografii málo vídané. Také, čo vás dokážu strhnúť tak, že ani nemáte čas rozmýšľať, kam vás to vlastne ich príbeh unáša.

video //www.youtube.com/embed/NqgjPRNRDSY

Je to aj preto, že spoluscenárista a režisér David O. Russell vymyslel popri kriminálnej zápletke rafinovanú žánrovú hru. Silu ľudských charakterov, morálky i citov testuje (a objavuje) aj tam, kde by sa možno iní jeho kolegovia uspokojili len s prvoplánovou groteskou či fraškou.

Ak teda Russell hovorí, že nemá rád akékoľvek žánrové zaradenie jeho filmov, je to celkom pochopiteľné. Je toto komédia, gangsterka, manželská dráma? Áno aj, aj, aj. A takisto pozoruhodný obraz o americkom politickom a sociálnom prostredí, ktoré sa nedá oddeliť od súkromných životov. Nie, jeho hrdinovia naozaj nemôžu myslieť tak, ako keby sa narodili vo východnej Európe či v Guatemale. Preto sa aj Špinavý trik v origináli volá American Hustle.

Výstava

Vysucká galéria v Oščadnici: Oľga Paštéková

„Výstava víta najmä zvedavého diváka, diváka plného očakávania a určite aj toho hravého. Diváka poznávajúceho svet, ktorý ho obklopuje, v kontakte s veľmi úprimne mysleným a precíteným obrazom. Obrazom mena, mesta, zvieraťa a veci,“ píše o výstave mladej výtvarníčky Oľgy Paštékovej jej kurátor Juraj Mojžiš.

Výstava s názvom Meno, mesto, zviera, vec je v Kysuckej galérii oddnes až do konca marca. Ako evokuje už názov, témy Paštékovej obrazov sa odvíjajú na základe videného, zažitého, uschovaného pocitu, ale necháva priestor aj na predstavivosť, hru a skúsenosti spoluhráčov, ktorí sú v tomto prípade spoluhráčmi i divákmi súčasne.

LITERÁRNY KLUB: Informácia Maroša Krajňaka

Krst novej knihy Maroša Krajňaka Informácia z vydavateľstva Trio Publishing spojený s besedou je ďalším podujatím Literárneho klubu v bratislavskom Kultúrnom centre Dunaj na Nedbalovej ulici 3. ZAčína sa o 18.00. Maroš Krajňak (1972) vychádza v knihe zo svojej základnej „rusínskej témy“, ktorú spracoval v predchádzajúcich novelách Carpathia a Entropia (s obidvomi postúpil do finále ceny Anasoft litera), ale teraz sa zemepisne aj tematicky rozbieha viac do sveta. Na jednej strane si všíma vzťahy poznačené globalizáciou či bizarný svet korporačnej firemnej kultúry. Na druhej strane sa ako hodnotový protiklad vynára magický kraj rusínskych predkov, postupne takisto zbavený idealizácie.