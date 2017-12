V Bratislave vystúpi britský spevák Billy Idol

Spevák, ktorý spojil punk s rockom a popom, si 20. júna zahrá na Slovensku.

6. feb 2014 o 13:31 SITA

BRATISLAVA. Britský hudobník Billy Idol vystúpi 20. júna v Bratislave v Aegon Aréne NTC.

58-ročného Idola bude počas koncertu sprevádzať kapela, ktorej členom bude aj gitarista Steve Stevens. Práve z ich hudobnej spolupráce vzišli hity ako Rebel Yell či Eyes Without a Face.

Okrem spomínaných skladieb by počas večera mali zaznieť aj piesne ako Dancing With Myself a White Wedding.

video //www.youtube.com/embed/VdphvuyaV_I

Billy Idol sa narodil ako William Michael Albert Broad 30. novembra 1955.

V roku 1976 pomáhal zakladať punk-rockovú kapelu Generation X. Idol formáciu neskôr opustil a v roku 1981 v New Yorku odštartoval sólovú dráhu.

Na konte má zatiaľ sedem štúdioviek, pričom zatiaľ posledný, vianočný album s˙názvom Happy Holidays, vydal v roku 2006.

Počas kariéry získal jednu Brit Award, trikrát ho nominovali na cenu Grammy a desaťkrát na MTV Video Music Award, pričom za videoklip ku skladbe Cradle of Love toto ocenenie aj získal.

V súčasnosti pracuje na novom albume a plánuje tiež vydať autobiografiu Dancing With Myself.

Lístky na bratislavský koncert sa začnú predávať od 12. februára.