Depeche Mode sa vrátili do Bratislavy

Po troch open-air koncertoch v Bratislave tu tentoraz legendárna britská skupina Depeche Mode zahrala v hale. Pozrite si atmosféru štvrtkového večera vo fotografiách Martiny Mlčúchovej.

Štvrté vystúpenie Depeche Mode v Bratislave naplnilo Štadión Ondreja Nepelu do posledného miesta a roztancovalo všetky tribúny.

Predkapela The Soft Moon, ktorú si DM vozí so sebou po zimnom turné, možno okrem poslednej pesničky nič zvláštne v ovzduší nezanechala. Po dráždivej predzvesti v podobe skladieb z Gorovho dj-setu prišlo obrovské uvítacie Welcome to my world na veľkoplošných obrazovkách. Sprevádzalo úvodnú pesničku, ktorej publikum kontrovalo osobným uvítaním Welcome home.

Interiér spravil svoje, publikum uvarila nielen kapela, ale aj dusno v kotli, všetko však patrilo k atmosfére, ktorá sa nedala nevychutnať. Zazneli najväčšie hity (Walking in my Shoes, Black Celebration, Personal Jesus, Enjoy the Silence, Never let me down again a ďalšie), niektoré vo vkusných remixových verziách (A Pain that I´m Used To či Halo). Z posledného albumu Delta machine odohrala kapela celkovo štyri skladby – hlavne pri Heaven cítiť, že dozrieva ako dobré víno.

Vstupy Martina Goreho boli presne načasované - Slow, But not Tonight a Shake the Disease zaspieval v kantilénových verziách s klavírom, so sebe vlastným pátosom, ale vrúcne a čisto.

Za bicími exceloval pôvodom Viedenčan Christian Eigner, ktorý kapelu sprevádza už pätnásť rokov.

Opäť to bola fascinujúca svetelno-obrazovo-tanečná šou. Zrelí hudobníci sú zjavne v kondícii a koncertovanie im prospieva. Že sú to ťažkí profíci, si človek musí uvedomíiť aj vo chvíli, keď je jasné, že dve hodiny uplynuli a ďalší prídavok už nebude. Dave Gahan vie, kedy sa má šetriť, kedy to môže rozbaliť na úkor melódie a kedy sa oprieť do svojho zamatového hlasu. Pri mikrofóne zvádzal v legendárnej čiernej vestičke priam erotické kreácie, nechýbali tance „o tyči“, vrtenie zadkom a všeobjímajúce gestá. Treba uznať, že je stále sexi.

Kto zvážil, že nie je depešák a preto nepríde, alebo sa rozhodol, že po nedávnom koncerte v máji 2013 nateraz stačilo, môže ľutovať. Včerajší koncert svetových priekopníkov elektronickej hudby bol plnokrvnou nakladačkou, pri ktorej sa dá spoľahlivo zabudnúť na to, že počúvame obohratú platňu, a naopak, sústrediť sa na všeličo ostatné. Depeche Mode dali teraz síce len dvadsiatku pesničiek, ale kvalite vystúpenia to prospelo. Nebol čas ani na chvíľu nudy, čo potvrdilo minimálne desaťtisíc neúnavne skandujúcich fanúšikov.