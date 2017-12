Dylanine slzy alebo Všetko, čo ste nechceli vedieť o Woodym Allenovi

8. feb 2014 o 0:52 Zuzana Uličianska

Jeho najnovší film Jasmínine slzy je nominovaný na Oscara v troch kategóriách, on sám by ho mohol dostať za najlepší scenár. Práve v tomto čase sa členovia Akadémie rozhodujú, či napísal Woody Allen najlepšiu story. Verejnosť však teraz diskutuje o inom príbehu.

Ten spísala jeho adoptívna dcéra Dylan Farrow. Nedávno v otvorenom liste adresovanom komentátorovi The News York Times Nicolasovi Kristofovi po rokoch zopakovala svoje obvinenia, že ju jej otec, obľúbený scenárista a režisér, v detstve zneužíval.

K znovuotvoreniu tejto kauzy ju priviedol fakt, že sa Hollywood aj naďalej správa voči známemu filmárovi veľmi ústretovo, ba dokonca ho až bráni. „Woody Allen je živou ukážkou, ako sa spoločnosť správa voči tým, čo prežili sexuálny útok alebo zneužívanie,“ napísal Kristof. Miu Farrowovú a jej syna Ronana pozná zo spolupráce na humanitárnej pomoci pre Darfúr.

Pamätáte si ma?

Zneužíval ju podľa Dylan v roku 1992 v rodinnom dome v Connecticute. Mala sedem rokov, Allen ju vraj zobral do tmavého výklenku a tam sa k nej správal násilne. Tvrdí, že ju občas brával k sebe aj do postele a že si kládol hlavu do jej lona. „Pokiaľ si pamätám, otec mi robil veci, ktoré sa mi nepáčili,“ vyjadrila sa. Stávalo sa to vraj tak často, tak rutinne a bolo to tak šikovne ukryté pred matkou, až si myslela, že je to normálne.



Dylan Farrow v súčasnosti. FOTO -SITA/AP.

Dnes má už 28 rokov, je vydatá a žije na Floride. Začala hovoriť aj o sérii zdravotných a psychických problémov, ktoré jej spôsobili traumatizujúce zážitky z detstva. Na dlhé roky ju vraj umlčalo to, ako ľudia Woodyho Allena všeobecne prijímajú. Dylan sa dnes pýta, ako môžu ľudia v Hollywoode pokračovať v spolupráci s ním.

Obrátila sa priamo na herecké hviezdy, ktoré s Allenom celkom nedávno robili. „Čo by ste robili, keby to bola vaša dcéra?“ odkázala Cate Blanchettovej, protagonistke filmu Jasmínine slzy. „Poznali ste ma ako malé dievča, zabudli ste na mňa, Diane Keaton?“

Ako sa dalo očakávať, horúca kandidátka na Oscara sa nepostavila na žiadnu zo strán. „Je to dlhotrvajúca bolestivá situácia pre celú rodinu, verím, že nájdu nejaké riešenie a pokoj,“ odkázala Cate Blanchett z festivalu v Santa Barbare.

Spoločnosť Sony Pictures Classics, ktorá film produkovala, sa za Allena postavila.

Čas prepnúť na Girls

Minulý mesiac udelili 78-ročnému Allenovi počas ceremoniálu odovzdávaniaGolden Globes cenu Cecila B. DeMilleho za celoživotné dielo.

Bývalú Allenovu partnerku Miu Farrow ocenenie zjavne nepotešilo. Hoci súhlasila s použitím svojej fotografie počas Allenovej prezentácie na ceremoniáli, na svoj Twitter počas prenosu napísala: „Čas zobrať si zmrzlinu a prepnúť na Girls.“ Jej syn Ronan, ktorý je právnikom a aktivistom, dopísal: „Zmeškal som oslavnú reč na Woodyho Allena. Spomenuli aj to, že jedna žena verejne potvrdila, že ju ako sedemročnú zneužil pred alebo po Annie Hallovej?“

Matka so synom túto vyše dvadsať rokov starú kauzu vytiahli ešte v októbri minulého roku v rozhovore pre časopis Vanity Fair. Z modrookého Ronana sa okamžite stala celebrita, už niekoľko týždňov má dokonca aj vlastnú reláciu na káblovej televízii MSNBC.

Neboli dôkazy

Obvinenie Dylan Farrowovej sa v deväťdesiatych rokoch prešetrovalo, ale Woodyho Allena nakoniec neodsúdili. Štátny prokurátor Frank Maco sa na tlačovej konferencii vyjadril, že sa pravdepodobne stal čin, za ktorý by mohol byť Allen odsúdený, ale že sa rozhodol nevzniesť obvinenie, keďže mu naň chýbali dôkazy.

Bolo to v čase, keď po rozchode Mie Farrowovej a Woodyho Allena prebiehal boj o opateru detí. Išlo nielen o spoločného syna Ronana, ale aj o dve adoptované deti Dylan a Mosesa. Prominentný pár sa rozišiel po 12-ročnom vzťahu v čase, keď sa prevalil Allenov vzťah s vtedy 19-ročnou Soon-Yi Previn, ktorú si Mia Farrow adoptovala so svojím predchádzajúcim manželom André Previnom. Vekovo nerovný pár sa zobral v roku 1997 a adoptoval si dve dcéry.



Woody Allen s manželkou Soon-Yi Previn FOTO - SITA/AP.



Doktor John Leventhal, ktorý viedol vyšetrovanie, v danom čase povedal, že svedectvu dcéry veľmi nedôverovali. Zdala sa mu totiž priveľmi pod vplyvom svojej matky. „Nikdy na nepozvali svedčiť na súd,“ tvrdí dnes Dylan. Prvé obvinenie vzniesla totiž len na videu.

Som nevinný

Woody Allen vždy tvrdil, že je nevinný. Jeho dlhoročná právnička Barbara Walters sa vyjadrila v prospech filmára. Aj Elkan Abramowitz, ktorý ho zastupoval v inkriminovanom období, vyhlásil, že načasovanie Dylanovej listu je podozrivé. „Nič sa nestalo, nemali žiadne vzťahy posledných dvadsať rokov, a ak sa teraz opäť tieto obvinenia dostávajú na povrch, musíme sa pýtať prečo. Je to len pokračovanie snahy Mie Farrowovej ublížiť Allenovi,“ reagoval pre NBC.

Podľa neho je Allen nevinný a nijaká kauza nebola. Aj bývalá Allenova priateľka Stacey Nelkin sa v talkšou Piersa Morgana na CNN vyjadrila, že neverí týmto obvineniam. Sama s ním randila, keď mala 17 rokov a on 42. Allen je podľa mnohých citlivý a milujúci otec aj svojich adoptívnych detí.

Dylanovej list okamžite vyvolal veľký ohlas na sociálnych sieťach. Medzi osobnosťami, ktoré podporili Dylan, je aj Lena Dunham zo seriálu Girls, teda práve z toho seriálu, na ktorý Mia Farrow v znechutení nad pokrytectvom porotcov prepla. Teda prinajmenšom ten, ktorý týmto spôsobom odpromovala na Twitteri.

Literárny kritik Peter Craven si myslí, že za prípadom stoja rôzne mediálne dohody a že ide o manipuláciu.

Režisér Robert Weide, ktorý robil v roku 2012 o Allenovi dokumentárny film, vyšiel do protiútoku. Tvrdí, že aj Miin brat je vo väzení za zneužívanie dieťaťa a že ani jej syn už s ňou nehovorí, tak s ním manipuluje.

Mnohí ďalší

Prípad Woodyho Allena nie je zďaleka ojedinelým príkladom nejednoznačnej reakcie verejnosti na podobné obvinenia. Michael Jackson sa vyhol stíhaniu finančnou dohodou s rodičmi tínedžera, ktorý potom už nebol ochotný svedčiť na súde.

Americký raper R. Kelly na gala, ktorá predchádzala tohtoročným Grammy Awards, pokojne prezentoval poctu Nelsonovi Madelovi. Pritom len mesiac predtým vo Village Voice písali o jeho dvadsaťročnej histórii zneužívania neplnoletých dievčat. Denník Chicago Sun-Times sledoval jeho prípad počas pätnástich rokov, mal dokonca k dispozícii viaceré nahrávky, ktoré ho ukazovali s maloletými dievčatami, ako aj vyjadrenia jeho bývalých partneriek o jeho vášni pre mladé dievčatá.

Kelly si v auguste 1994 dokonca zobral za manželku speváčku Aaliyah, hoci mala len 15 rokov, po tom, čo sfalšoval jej rodný list.

Šokujúce detaily o tom, ako geniálny herec Kinski znásilňoval svoju staršiu dcéru Polu, boli nedávno uverejnené v jej autobiografickej knihe Detské ústa. „Videl vo mne malý sexuálny objekt, bral si všetko, čo chcel. Chcem, aby všetci vedeli o mojom otcovi pravdu, pretože mi je zle z toho, ako ho všetci oslavujú, aký to bol skvelý herec a ako všetci milovali jeho filmy,“ vyjadrila sa pre denník Stern.