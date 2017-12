Kultúrne tipy na dnes

Vladimir Putin sa na zjazdovke na Červenej Poľane nad ruským letoviskom Soči mihne len na začiatku a na konci, názov dokumentárneho filmu Putinov olympijský sen však neklame.

Prvá ruská olympiáda od tej letnej v roku 1980 v Moskve je jeho projekt, na ktorom si doma postavil svoju reputáciu a vo svete si urobil nie práve najlichotivejšiu reklamu.

On navrhol, aby sa konali v subtropickom pásme pri Čiernom mori, a sám ich, ako ho môžete počuť v dokumente holandského režiséra Hansa Poola v angličtine s pekným mäkkým ruským prízvukom, presadil v Guatemale v roku 2007 medzi olympijskými byrokratmi.

Dokumentarista Hans Pool to urobil a spolu s nimi sledoval zákulisie príprav najdrahších olympijských hier v histórii. Ekológovia s hrôzu sledovali, ako masívna výstavba začala narúšať prírodu, zosuvy pôdy zničili jednu celú ulicu a ľuďom poškodili domy. Ľudskoprávni aktivisti zmapovali, že 50 - 70 percent najatých robotníkov najmä zo strednej Ázie pracovalo bez pracovných zmlúv, a tak ich ľahko vyhostili z krajiny namiesto vyplatenia mzdy. Viacerí sa bez dodržiavania pravidiel bezpečnosti práce zranili alebo zomreli. Peniaze na ich platy si rozdelili subdodávatelia.

Najväčším problémom Ruska nie je autoritatívny líder, ako zaznie v dokumente, ale obrovská korupcia. Odhaduje sa, že tretina z 51-miliardových nákladov na hry išla na úplatky.

Nie všetko na korupciou predražené hry však z platil štát, časť išla z vreciek oligarchov.

„Nič tu nebolo,“ rozpráva v úvode dokumentu jeden z nich Vladimir Potanin. A priznáva, že sa dal na stratový biznis. Výstavba lyžiarskeho strediska sa mu výrazne predražila a už teraz žiada od štátu kompenzácie podobne ako ruské železnice za načas nedostavané hotely. Účet za „najskorumpovanejšie hry v histórii“ zrejme ešte porastie.

Premiéra hry Jamesa Saundersa Talk to me bude dnes v divadle Burkovňa na Ventúrskej ulici 3 v Bratislave. Talk to me je inscenácia o vzťahoch, (ne)komunikácii, bežných nedorozumeniach, nádejach, vášňach i rezignácii. Ponúka doslova mikroskopické náhľady či sondy do každodenného života troch odlišných vzťahov v rôznych časových úsekoch. Všeobecne zaužívané stereotypy a klišé partnerských vzťahov, neschopnosť komunikovať či pochopiť jeden druhého, ktoré často vedú k rezignácii a odcudzeniu. A to všetko s použitím briskného humoru, nadhľadu a irónie Jamesa Saundersa, jedného z popredných britských predstaviteľov absurdnej drámy. Jeho štýl priamo inšpiroval Toma Stopparda.

Inscenácia vznikla ako reakcia na 10. výročie jeho smrti aj napriek tomu, že u nás nie je veľmi známy.

V réžii Jany Smokoňovej sa predstavia študenti 3. ročníka Katedry herectva Divadelnej fakulty VŠMU.

Ady-loď - Divadlo v podpalubí v Bratislave bude večer dejiskom koncertu skupiny Fragile. Táto slovenská hudobná skupina je zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show (Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golisová, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík). Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, interpretuje známe rock-pop-džezové hity svetových umelcov, akými sú napríklad Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, Billy Joel, Tina Turner a mnohí ďalší.