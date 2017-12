Nové knihy

9. feb 2014 o 15:23 Alexander Balogh, (ba)

Za iniciálkou M. v titule knihy sa skrýva Marisia, jedna z kľúčových postáv predošlého románu Svetlany Žuchovej Zlodeji a svedkovia. Marisia sa po smrti matky vráti z Viedne na Slovensko. Pracuje ako zdravotná sestra a jej spomienky na matkino umieranie sa prelínajú s banálnym životom a občasnými výnimočnými situáciami. Ako vraví autorka, novela opisuje obdobie, keď Marisia konečne našla domov.

Dva roky po tragickej autonehode má sedemnásťročná Kveta vďaka kamarátom i vlastnej silnej vôli a zmyslu pre humor nádej na návrat do normálneho života. Cíti však, že všetko okolo sa rúca. Otec podľahol alkoholu a najlepší priatelia, deti zahraničných diplomatov, s ktorými vyrastala, sa čoskoro vrátia do svojich krajín. Autorka, ktorá sa chystá maturovať, napísala svoj prvý román v Bangkoku, kde dva roky chodila do medzinárodnej školy.

Je to román o priateľstve, odvahe, zrade a láske na pozadí dozvukov prvej svetovej vojny. Príbeh sa odohráva krátko po vzniku Československej republiky, protagonisti začínajú svoje nové životy a nové boje. Michal je vysokým predstaviteľom československej armády, jeho priateľ zo strednej školy Sándor sa ako Maďar ocitá na opačnej strane barikády. Navyše, Sándor miluje Michalovu sestru. Z priateľov sa stávajú nepriatelia, ktorých čakajú tvrdé súkromné bitky.

Mnohí hudobní historici, ako aj fanúšikovia považujú Hendrixa (1942 – 1970) za najvplyvnejšieho a najtalentovanejšieho gitaristu v dejinách rocku a za kultúrnu ikonu. Zostavovateľmi knihy sú Peter Neal a Alan Douglas, ktorí pracovali na životopisnom filme o Hendrixovi, no keďže sa rozhodli spracovať naozaj iba to, čo skutočne Jimi povedal, autorstvo knihy je pripísané Hendrixovi. Súčasťou publikácie sú jeho texty, ktoré prebásnil Ivan Štrpka.