Wes Anderson sa nadchol históriou nášho regiónu, jeho nový film je plný hviezd

Čarovné dieťa amerického filmu predstavilo v Prahe novú komédiu Grandhotel Budapešť.

10. feb 2014 o 18:01 Kristína Kúdelová

Pozoruhodné oblečenie, tajomný úsmev, spokojný a ležérny posed. Aj keby ste nevedeli, kto Wes Anderson je, rozhodne by ste okamžite pochopili, že toto nikto banálny nebude.

Kto už videl jeho filmy, ľahko si k tomu výzoru pripojí aj tvorivú mysel a súhlasne sa pripojí k názoru kritikov, že je to jeden z najoriginálnejších režisérov súčasnej americkej kinematografie.

No a kto má možnosť aspoň raz s ním pracovať, rozhodne ju nechce prepásť.

Pozrime sa len na zoznam hercov, ktorí hrajú v jeho novej komédii Grandhotel Budapešť: Harvey Keitel, Bill Murray, Tilda Swinton, Jude Law, Adrien Brody, Willem Dafoe, Edward Norton, Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Tom Wilkinson...

Dedičstvo alebo...

Grandhotel Budapešť otváral minulý týždeň festival Berlinale a vzápätí mal premiéru v Prahe. Anderson v ňom rozpráva o mladom poslíčkovi z hotela, ktorý bol pri tom, ako mal jeho šéf podediť veľký majetok po starej barónke, vždy spokojnej s jeho štandardnými aj neštandardnými (rozumej sexuálnymi) službami.

Sú v ňom všetky tie pôvabné kontrasty a paradoxy, typické pre celú Andersonovu tvorbu. Mohol by byť len dobrodružnou naháňačkou za bohatstvom (barónka mala aj deti a tie sa nechceli dať vydediť), no je i obrazom morálneho dospievania a testovaním charakterov v krízových situáciách.

Všetko, čo sa v ňom deje, je evidentne prifarbené a prikrášlené zásahom fantázie a nadprirodzených síl. Postavy žijú vo vymyslenej krajine a platia vymyslenou menou – a predsa je jasné, že ich osudy ovplyvnila skutočná história, fašizmus i komunizmus.

Komediálne prvky sú zároveň smutné a nostalgické, a aj tí najvznešenejší a najnoblesnejší ľudia majú stále blízko ku gruntu. Keď treba, zostria jazyk, čoho sa autor českých titulkov vôbec nebál. „Serge? To je kokot,“ zaznie v nich napríklad.

video //www.youtube.com/embed/1Fg5iWmQjwk

Budapešť? Mám hmlistú predstavu

Na pražskej premiére sa už hovorilo o tom, aké hodnotenia dostal film po prvej projekcii v Berlíne. „Ak nemá sto percent, ani mi to nehovorte. Nič iné ho nevystihne,“ hovoril Jeff Goldblum.

Tento americký herec sa preslávil sci­-fi filmom Mucha a v komédii Grandhotel Budapešť hrá pána Kovácsa, právnika povereného dodržaním poslednej vôle zosnulej barónky. Nevieme, ako to producenti vyriešili s jeho honorárom a honorárom ďalších pätnástich hereckých hviezd, ale režisér tvrdí, že toto bol nízkorozpočtový film.

Hm, ako modelový prípad zrovna nevyzerá, no aj jeho predchádzajúca komédia Až vyjde Mesiac stála len 16 miliónov dolárov (a potom v kinách zarobila 68).

Anderson sa považuje za nezávislého filmára a jeho odvahu dokazuje už aj názov filmu. I herci priznali, že pred nakrúcaním mali len hmlistú predstavu, čo je Budapešť.

V samostatnej krajine

Petr Slavík z českej distribučnej spoločnosti Cinemart hovorí, že je čoraz ťažšie dostať amerických tvorcov na pražskú premiéru. „Ale Anderson chcel prísť vlastne sám.“

Predtým, ako Grandhotel Budapešť nakrútil, veľa čítal rakúskeho spisovateľa Stefana Zweiga. Fascinovala ho história a tiež architektúra rakúsko-­uhorského regiónu a veľmi dúfa, že sa v jeho fantazijnej predstave spoznáme.

„Keď som sa z Európy vrátil domov, mal som zrazu úplne iný pohľad na náš životný štýl,“ vraví. „Videl som ho v úplne inom svetle, až som sa musel pýtať: Som naozaj Američan?“

Podľa záznamov v rodnom liste áno. Ale Jeff Goldblum by asi protestoval. Hovorí, že Wes Anderson je samostatná krajina, ktorá by na mape vyzerala ako sen. Ešteže lístok do kina je jediným dokumentom, ktorý pri prekročení jeho hraníc potrebujeme.

Grandhotel Budapešť bude u nás v marci.