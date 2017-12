Ennio Morricone: Hudbu počujem stále, aj v lietadle

To najlepšie kino pre uši

Bol to filmový večer. Mal rovnakú dĺžku aj atmosféru, akurát namiesto hercov sa dali vidieť len hudobníci. Ennio Morricone s orchestrom, kapelou aj veľkým speváckym zborom vlastne divákom v Prahe pripravil filmový minifestival.

Na úvod koncertov sa obvykle púšťa reprodukovaná hudba, občas videoklipy alebo reklamy. V pražskej O2 aréne to v nedeľu bolo inak. Na dvoch veľkých plátnach sa premietol krátky dokument.

„Problémom všetkých skladateľov je vytvoriť niečo originálne a zaujímavé z rovnakého materiálu,“ tvrdí vo filme Ennio Morricone – My Life in Music jeho hlavný hrdina. Dvojhodinový večer jasne potvrdil, že on bez debaty patrí k tým osobnostiam, ktoré so spomínaným problémom žiadny zásadný problém nemali.

Už len máloktorý súčasný film má menej než dve hodiny. Toľko trval aj tento koncert a s filmami mal toho veľa spoločného. Bol totiž vyskladaný iba z filmovej hudby, ktorú Ennio Morricone začal komponovať v roku 1959 a odvtedy v tom neprestal. Viac toho nestihol „ozvučiť“ žiadny iný žijúci skladateľ, no tento Talian je nielen nesmierne produktívny, ale aj originálny autor.

Elektrizujúca krása

Má svoj vlastný, po pár sekundách rozpoznateľný štýl. Dlhé klenuté melódie, nezvyčajné kombinácie nástrojov symfonického orchestra s rockovou kapelou a rôznymi efektnými zvukmi, dokonalý cit pre ženský sólový soprán aj zborové harmónie.

Keď to celé s dirigentskou paličkou naštartuje, úplne si podmaní publikum. Je to predovšetkým výsledok hudby, krásnej, elektrizujúcej. Plynie takmer nonstop, s kratučkými prestávkami pre príchod a odchod speváckej sólistky. Je to vlastne suita, hudobníci postupne prechádzajú z filmu do filmu, ich názvy pripomínajú titulky vo videoprojekcii.

Ale fungovalo by to aj bez nich – netreba ani zavrieť oči a scény naskakujú samy. Niektoré melódie by ste zase možno ku konkrétnym filmom ani nepriradili, ale uvedomíte si, že hudbu poznáte. Práve to je najväčšia sila Morriconeho, jeho hudba výrazným spôsobom dotvára atmosféru filmov, ale obstojí aj sama osebe.

Westerny aj iné filmy

Paradoxne, najväčšie hity, ktoré vznikli v spolupráci s režisérom Sergiom Leonem (Vtedy na západe, Dobrý, zlý a škaredý), očakávate natoľko podvedome, že oveľa viac si všímate menej známe témy. Neuveriteľná šírka záberu – okrem westernov zvláda džez (Legenda 1900), detektívku (Sicílsky klan), ľúbostné (Croce d’amore) či vojenské témy (Bitka o Alžírsko).

Najviac priestoru prekvapivo dostala historická dráma Misia z roku 1986, zazneli z nej až tri čísla vrátane najepickejšieho momentu večera – On Earth As It Is In Heaven.

Ak by sa však niekomu zdalo, že príjemnosť preváži do nudy, príde aj totálna zmena atmosféry. Burácajúci orchester s drsnými zvukmi z filmu Robotnícka trieda kráča do raja pripomenie, že Morricone patril medzi priekopníkov avantgardnej klasiky a spoluzakladal experimentálny súbor Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza.

Ďalší skvelí muzikanti

Druhú polovicu sily tohto koncertu tvorí Modern Art Orchestra. Zvláda rôzne žánre technicky bravúrne a s nadhľadom. Sekcie orchestra sú vyrovnané, aj kapela s gitarami, bicími a perkusiami, ktorá sedí medzi nimi a zboristami, tiež hrá „veľkopansky“.

Maďarskí muzikanti sprevádzajú Morriconeho na celom turné, hudbu poznajú odzadu-dopredu. Škoda, že videoprojekcie sa obmedzili iba na názvy filmov – aspoň pár záberov z pódia by si muzikanti (aj publikum sediace ďalej od pódia) zaslúžili.

Ak bude aj 5. apríla na bratislavskom Štadióne Ondreja Nepelu rovnaký zvuk aký bol v Prahe, blíži sa koncert, ktorý sa rozhodne oplatí zažiť.

Oliver Rehák