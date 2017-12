Tipy na dnes

Čistá duša na Dvojke, dramatizácia kultovej knihy Europeana v Trenčíne, Modré hory v Berlinke.

12. feb 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, Tomáš Prokopčák

Čistá duša

Jednotka 20.25

Geniálny matematik a držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu John Nash nebol veľmi nadšený, keď o ňom v Hollywoode nakrúcali film a režisérovi Ronovi Howardovi znepríjemňoval prípravy neúnavnou skepsou. Ľudský život trvá niekoľko desaťročí, ako si môže niekto trúfnuť vyrozprávať ho za dve hodiny? Pýtal sa.

Nashove pochybnosti boli pochopiteľné, jeho život bol asi zamotanejší, ako ho má väčšina z nás. Skomplikovala mu ho schizofrénia, ktorá sa už v jeho mladosti prejavila tým, že veril na mimozemšťanov a tvrdil, že s nimi komunikuje cez komplikované šifry.

Lenže aj filmári majú svoje šifry a dokážu vyriešiť aj náročné zadania. A dokonca aj tí hollywoodski, neraz obviňovaní z toho, že jediné, čo potrebujú, je nakrútiť nejaký páčivý a jednoduchý príbeh pre masové publikum. Nash sa po premiére filmu Čistá duša sťažoval, že je nepresný - v tom, koľko tabletiek potrebuje, aby dokázal s jasnou mysľou prežiť deň. No ak je len to problém, tak potom je škoda o tom vôbec viesť reč.

Howardov film získal v roku 2002 štyri Oscary a diváci si ho budú pamätať nie pre počet tabletiek, ale preto, ako dokázal vystihnúť krehkosť ľudskej mysle a zúfalý boj tých, ktorí sa jej pričinením ocitnú v zlom sne. Čistá duša ukazuje Johna Nasha v štádiu, keď podliehal neviditeľným démonom a jeho bystrý mozog už nedokázal rozoznať, čo je pravda a čo nie, komu veriť a komu nie. Až mu manželka musela našepnúť: Tak ver tomu, čomu by rado verilo tvoje srdce.

Či je v tom aj istá dávka licencie poetiky, alebo nie, v živote je také riešenie hodné Nobelovej ceny.

Europeana

Divadlo / Trenčín, Klub Lúč 19.00 h

Kniha Patrika Ouředníka Europeana má podtitul Stručné dejiny 20. storočia a stala sa v Česku veľmi úspešnou. Okrem Slovenského komorného divadla v Martine po nej u nás siahlo aj trenčianske združenie Kolomaž.

„Dramatizácia textu o storočí, v ktorom sa to asi prehnalo s hygienou – telesnou i duševnou, individuálnou i kolektívnou. Návodov na dosiahnutie čistoty, harmónie a blahobytu sa naň zosypalo viac, než mohlo sto akokoľvek pórovitých rokov vôbec vstrebať a než mohol jeden v zdraví prežiť. Ak aj neprežil, mohla byť z neho ešte malá, no užitočná vec – mydlo. V Európe v dvadsiatom storočí sa to mydlilo hlava-nehlava, zvnútra aj zvonka, zľava aj sprava,“ uvádzajú tvorcovia svoje predstavenie.

Modré hory

Koncert / Berlinka, Bratislava 20.00 h

Keď v roku 2008 vydali debutový album, zrazu prišla dvojica nezvyčajných raperov, ktorá hovorila o meste tak, ako ho denne vníma mladá stredná vrstva. Ľudia pohybujúci sa medzi koncertmi, galériami a miestnymi bistrami dostali hovorcov, ktorí, keďže sami sú podobní, uchopili ich životný pocit. Do kaviarni SNG sa preto Bene s Lyrikom alias Modré hory hodia viac než ktokoľvek iný, naživo ich bude sprevádzať pianista Roland Kánik. Predstavia aj pesničky z nového albumu Big Beat, ktorý sa dá nazvať comebackovým, lebo prišiel po dlhšej pauze. Ale jeho hlavní hrdinovia „sú ešte viac vyšľahaní mestom, svetom a životom“.