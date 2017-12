Balet SND bude spolupracovať s Carlom Davisom

12. feb 2014 o 9:49 snd

Po návrate z januárového mimoriadne úspešného turné v Taliansku privítal Balet SND vzácneho hosťa hudobného skladateľa a dirigenta Carla Davisa, pôsobiaceho v Londýne.

Carl Davis – toto meno je visačkou kvality. Rodený Newyorčan, dokonale všestranný hudobník, sa výrazne presadil aj na starom kontinente. V roku 1959 získal ako spoluautor muzikálu Diversions cenu Emmy Off-Broadway a pozvanie do Edinburgu v roku 1961. Vďaka úspechu poveril Davisa Ned Sherrin skomponovať hudbu do skvelej britskej televíznej show That Was The Week That Was. Nasledovali rozhlasové a televízne ponuky a výnimočná kariéra Carla Davisa sa začala. Carl Davis sa úspešne zapísal v divadelnom svete, spolupracoval s Royal Shakespeare Company a National Theatre, nadviazal úzke kontakty s takými osobnosťami ako Laurence Olivier, John Gielgud, Joan Littlewood, Jonathan Miller, John Wells, Barry Humphries, Billy Connolly a ďalšími.

Rozsiahla i Davisova tvorba pre film a televíziu. Zaujímavosťou je aj jeho komponovanie hudby pre nemý film a projekt The Mutuals s cieľom oživiť Chaplinove filmy - cyklus 12 filmov uviedli s pôvodnou Davisovou hudbou.

Z bohatej tvorby tejto zaujímavej osobnosti uveďme, že napríklad v roku 1991 sa začala spolupráca Carla Davisa s Paulom McCartneym, s ktorým produkoval Liverpoolské oratórium. Toto dielo zaznelo v mnohých krajinách po celom svete a dvakrát aj v Bratislave.

Carl Davis je rovnako dobre známy v oblasti tanca a baletu, spolupracoval s najvýznamnejšími choreografmi a komponoval hudbu napríklad pre London Contemporary Dance Theatre (balety Dávid a Goliáš), Sadler Wells Royal Ballet (balet Obraz Doriana Graya), Northon Ballet (Simple Man, Lippizaner – oba s Gillian Lynne, atď), či Scotisch Ballet.

Na podnet a pozvanie riaditeľa Baletu SND Jozefa Dolinského prišiel Carl Davis, aby si pozrel SND a zoznámil sa aj so súborom, pre ktorý by mal skomponovať hudbu pre nový projekt pôvodného diela. Premiéra je plánovaná na jeseň roku 2015.

„Ide o výnimočný projekt, ktorým by sme chceli posunúť repertoárovú tvorbu Baletu SND bližšie k európskemu kontextu,“ hovorí Jozef Dolinský. Titul zatiaľ neprezradíme, zaujímalo nás však, s akými pocitmi Carl Davis z Bratislavy odchádzal „Som ohromený javiskom a hľadiskom Sály opery a baletu novej budovy SND. Myslím, že je to optimálne miesto na uvedenie môjho najnovšieho baletu, ktorý sa práve začína rodiť,“ povedal na záver svojej návštevy Carl Davis.



Jozef Dolinský,ml. riaditeľ Baletu SND, Eva Gajdošová, dramaturgička,

Carl Davis, hudobný skladateľ