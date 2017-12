Tipy nadnes

Mahlerova Tragická, Diagnóza: FRK!, Bulat Okudžava

13. feb 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, ba, kul

Mahlerova Tragická

Koncert / Slovenská filharmónia 19.00 h

Večer venovaný jedinému skladateľovi a jednej skladbe, v ktorej má svoj part aj kladivo.

„Moja Šiesta bude záhadou. Rozlúštiť ju sa odváži až tá generácia, ktorá dokáže prijať a stráviť mojich päť predchádzajúcich,“ napísal v roku 1904 po dokončení Symfónie a mol Gustav Mahler. Netrvalo to dlho, už skladateľ Alban Berg ju v liste Antonovi Webernovi opísal slovami „jediná Šiesta hudobnej histórie, ak odhliadneme od Beethovenovej Pastorálnej“.

Keďže Mahler bol extrémne vyťažený vedením viedenskej opery, na komponovanie mal čas iba cez prázdniny. Trávil ich s rodinou v prírode a práve osobný život sa stal aj témou celej skladby.

Podľa manželky Almy mu žiadne iné dielo tak nevytrysklo zo srdca: „Znova sme chodili zavesení do seba do lesného domčeka, kde nás nič nerušilo. Keď naskicoval prvú časť, povedal: Pokúsil som sa ťa zachytiť v jednom motíve, je to vzletná téma prvej časti,“ napísala. „V pomalej časti zachytáva hru oboch detí. Údesné – detské hlasy sú čoraz tragickejšie a v poslednej časti opisuje tri rany osudu, z ktorých tretia ho zrazí ako strom.“

Práve to vysvetľuje použitie kladiva (!), pastierskych zvonov, rapkáčov a ďalších bicích nástrojov v partitúre. Nimi Mahler v 80-minútovej skladbe ešte rozšíril svoj tradične veľký orchester.

Pri skúškach na premiéru bol skladateľ veľmi nervózny, akoby tušil, že predznamenáva vlastný koniec. O necelý rok naozaj schytal tri ťažké rany: musel odísť z opery, zomrela mu dcérka a zistili mu smrteľné ochorenie srdca.

Diagnóza: FRK!

Divadlo / Košice, Tabačka 20.00

Okrem zoskupenia Kolomaž z Trenčína pochádza aj ďalší zaujímavý projekt venujúci sa autorskému divadlu. Dvojica Seriš + Hubinský sa hlási k odkazu klasikov humoru Voskovca s Werichom a Lasicu so Satinským. Ich nové predstavenia Diagnóza: FRK! tvoria humoristické skeče alebo frky, ktoré sú založené na hravej hovorovej komike a absurdnom dialógu. Dielo sa skladá z piatich skečov, ktoré sú napríklad o stretnutí dvoch hypochondrov či o nacvičovaní Hamleta.

Pavol Seriš je študent pohybového divadla na JAMU v Brne, s hrou Chutilo vám, páni? získal cenu Objav roka na európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2012. Jeho partner Juraj Hubinský je architekt a výtvarník.

Bulat Okudžava

KRST KNIHY, KONCERT KC DUNAJ 18.00

Literárny klub v bratislavskom KC Dunaj uvádza knihu Bulata Okudžavu Ešte jedna romanca, ktorá vyšla vo vydavateľstve Petrus. Spolu s Vladimirom Vysockým je Okudžava najvýznamnejším ruským pesničkárom 20. storočia. Ján Štrasser vybral a preložil jeho najznámejšie piesne a básne, každý preklad je sprevádzaný originálom. Básne dopĺňajú textové štúdie Jiřího Vondráka a Valerija Kupku, súčasťou knihy je CD. Na prezentácii sa zúčastnia vydavateľ Peter Chalupa a Ján Štrasser, básne zarecituje Marián Geišberg a Okudžavove piesne zahrá a zaspieva jeho priateľ, český folker Jiří Vondrák.