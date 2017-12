Prečo to neskúsiť? Huslistka Vanessa Mae súťaží v Soči v slalome

Kvalifikácia huslistky na olympiádu v Soči je skôr jej osobným triumfom než reálnou snahou o medailu.

13. feb 2014 o 11:45 Alena Štifilová

Nečakajte žiaden zázrak, neočakáva ho ani Vanessa Mae. Kvalifikácia svetoznámej huslistky na zimnú olympiádu v Soči je skôr jej osobným triumfom než reálnou snahou o medailu.

Pred štyrmi rokmi sa presťahovala z Londýna do švajčiarskeho lyžiarskeho strediska Zermatt a povedala si „prečo nie?“. Prečo si nesplniť detský sen a nevenovať sa aspoň chvíľu lyžovaniu? Odsunula nabok koncerty a vo veku tridsať rokov začala s tvrdou prípravou na olympiádu.

Na prísnu disciplínu a prekonávanie vlastných limitov je zvyknutá od detstva. Doobeda trénuje päť hodín na svahu, poobede tri hodiny v posilňovni.

„Je to teraz moja práca na plný úväzok, až do roku 2014,“ povedala pre britský denník The Daily Mirror. S husľami nekončí, sľubuje, že hneď po olympiáde sa pustí do nahrávania nového albumu. Posledný, s originálnymi skladbami vydala v roku 2004.

Svetoznáma huslistka a vďaka talentu milionárka Vanessa Mae svoje šance uspieť v konkurencii najlepších športovcov sveta vníma realisticky. „K medaile sa ani nepriblížim,“ hovorí, „beriem to skôr ako osobný úspech, ako oslobodenie.“

Len tesne splnila podmienky Medzinárodnej lyžiarskej federácie, v jej rebríčku obsadila 3166. miesto a na olympiáde súťaží v slalome a v obrovskom slalome. Mimochodom, za Thajsko.