V sobotu sa začína Hudba slov

V sobotu sa začína festival pôvodných autorských textov

13. feb 2014 o 12:47 Miloš Krekovič, (kv)

Víkendové podujatie ponúkne obľúbenú Slam Poetry a koncerty.

Nebude to literárne podujatie, kde znie hudba v doplnkovom programe, nebudú to koncerty, do ktorých je len náhodou zapletená poézia. Bude v tom oboje a v rovnocennom spojení, sľubuje bratislavské podujatie Hudba slov.

Bude znieť najmä pôvodná autorská poézia, niektorá vznikajúca priamo na mieste, či básne národných buditeľov v netradičnej úprave pre tých, ktorým sa už nechce čítať.

V sobotu večer vystúpia domáce skupiny Kryhy, indie-rockeri Chick & Tin, pesničkári Petr Janků a Martin Geišberg, nový album predstaví speváčka a klaviristka Andrea Bučková.

video //www.youtube.com/embed/aYgAH9DbF0Q

Priestor tri minúty bude mať každý prihlásený do súťaže Slam Poetry, voľne improvizovanej autorskej poézie s publikom ako porotou - prihlásiť sa môžete vopred aj priamo na mieste.

Akcia sa začína o 17.00 v petržalskom Dome kultúry Lúky.