Do hrotov ceruziek vyrezáva drobné sochy

Výtvarníčka Diem Chau vystavuje po celom svete drobné diela v hrotoch ceruziek či farebných pasteliek.

13. feb 2014 o 13:31 Alena Štifilová

Narodila sa v Saigone v roku 1979 a ako sedemročná emigrovala s rodičmi do Spojených štátov amerických. Usadili sa v Seattli a Diem Chau vyštudovala Cornish College of the Arts.

„Rodičia sú na mňa hrdí, ale myslím, že nemajú ani tušenia, čo vlastne robím,“ hovorí 35-ročná umelkyňa. Po celom svete vystavuje miniatúrne dielka vyrezané do grafitového hrotu obyčajnej ceruzky alebo do farebnej Crayola pastelky.

V roku 2010 vytvorila pre značku Nike a jej kampaň k majstrovstvám sveta vo futbale špeciálnu kolekciu vyrezávaných futbalistov.

„Je takmer nemožné vysvetliť mimoriadne konzervatívnej ázijskej rodine, že celé dni sedím a hrám sa. Umelec, to je pre nich ťažko uchopiteľná predstava. Prišli sme z krajiny plnej útrap a sužovania, takže ich túžba po stabilite a profesii so solídnymi základmi je úplne prirodzená. Byť umelcom je čokoľvek, len nie stabilita. Doma sa radšej rozprávame o iných veciach,“ hovorí Chau.

Jej rodina nemala veľa peňazí, a tak sa ako dieťa hrávala s tým, čo našla v dome. Papier a ceruzka to boli takmer vždy.

„Kreslenie som milovala. Myslím, že to, čo ma najviac v detstve ovplyvnilo, bola nuda. Som jedináčik, veľa času som trávila sama, pretože všetci ľudia v mojom okolí boli dospelí. Musela som si nájsť niečo, čím sa zabavím,“ spomína.

Rovnako ťažké bolo presvedčiť americkú výtvarnú obec, že niekoľkomilimetrové sochy sú tiež ‚veľkým umením‘.

„Najprv som sa s tým musela vyrovnať sama. Vyštudovala som umeleckú školu, kde sa všetko krútilo okolo gigantických inštalácií a diel nadrozmernej veľkosti. Muselo to byť aspoň desať metrov veľké, aby to bolo umenie,“ hovorí Chau.