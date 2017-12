Portmanová nakrúca film podľa Oza

Slávna americká herečka, rodáčka z Jeruzalema, si pre svoj režijný debut vybrala román Amosa Oza Príbeh o láske a tme. Samozrejme, vo filme si aj zahrá.

13. feb 2014 o 17:49 Jana Shemesh

Americká herečka Natalie Portmanová bude aj režisérkou. Na svoj režijný debut si vybrala adaptáciu jedného z najúspešnejších vývozných artiklov izraelskej kultúry. Hojne prekladaný román Amosa Oza Príbeh o láske a tme je úprimnou autobiografiou s univerzálnym posolstvom a ešte aj kronikou kľúčového obdobia židovskej histórie.

Samotný autor známy svojím puntičkárstvom nielen pri cizelovaní svojich textov, bol vraj nadšený z toho, že Portmanová sa chce ujať jeho látky.

Napísala aj scenár, údajne aj s prispením Oza. Do hebrejčiny ho preložil Assaf Gavron, jeden z najtalentovanejších izraelských prozaikov mladšej generácie. Portmanová si vo filme zahrá spisovateľovu matku Faniu, ktorej duševná choroba a tragický koniec spisovateľovi dokonale prevrátili život.

Vo filme bude hovoriť po hebrejsky. Narodila sa tak ako Oz v Jeruzaleme, ale trojročná sa presťahovala do Spojených štátov. Portmanovej hebrejčina je plynulá a gramaticky správna, hoci s prízvukom. To však nebude prekážkou, lebo Ozova mama, Fania Klausnerová, sa napriek talentu na jazyky nikdy nenaučila poriadne po hebrejsky a preferovala ruštinu a poľštinu. Od svojho syna však vyžadovala perfektnú znalosť hebrejčiny a zrejme nevedomky ho naviedla na to, že sa stal spisovateľom nielen s citom pre príbeh, ale aj s talentom naplno využiť hebrejskú slovnú zásobu.

Natalie Portmanová nakrúca v centre Jeruzalema aj vo štvrti Nahlaot, kde sú ešte budovy z obdobia britského mandátu. Izraelské médiá pozorne sledujú každý krok herečky a režisérky a mesto dúfa, že film ešte posilní záujem turistov, hoci Jeruzalem sa na nezáujem nemôže sťažovať.

Zahraničné médiá podľa radnice trochu nafúkli protesty ultraortodoxných židov proti filmovačke. Radnica však musela túto komunitu uistiť, že na pľaci sa nezjavia žiadne kostýmy, ktoré by ich mohli poburovať. Film je situovaný do 40. rokov minulého storočia, keď bola móda menej výstredná.

Príbeh o láske a tme by mali dokončiť tento rok.