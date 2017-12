Ľudia ešte stále miznú rýchlo, ale už nie anonymne

Na Berlinale zažiarila novodobá nórska gangsterka In Order Of Disappearance

13. feb 2014 o 18:04 Kristína Kúdelová

Pri premiérovej projekcii filmu In Order Of Disappearance so Stellanom Skarsgardom sa v kine ozývali výbuchy smiechu.(Zdroj: BERLINALE)

Škandinávsky zmysel pre humor nadchýna divákov aj väzňov z južnej a strednej Európy.

Ak raz budú mať bratia Coenovci a Quentin Tarantino vážnu konkurenciu z iného kontinentu, tak pravdepodobne príde z Nórska.

Na Berlinale mal premiéru film Hansa Pettera Molanda In Order of Disappearance so Stellanom Skarsgardom v hlavnej úlohe. Bol brutálny, násilný, cynický – a nórske aj svetové médiá opisovali, ako sa pri ňom festivalové publikum nadšene smialo.

Smiať sa treba všetkému

Stellan Skarsgard (dnes asi najpopulárnejší švédsky herec) hrá šoféra snežného pluhu. Dozvie sa, že jeho syn sa predávkoval, a dostal k tomu vysvetlenie, že isto patril k tej klasickej škandinávskej mládeži, ktorá nevie, čo od dobroty, a tak si ničí život.

Dovoľte, aby som zapochyboval, pomyslí si. Viní nórskych mafiánov a narkobarónov a obetuje aj svoj pokojný životný štýl, aby dosiahol spravodlivosť.

Pre denník Aftenposten Skarsgard povedal, že táto nórska gangsterka sa blíži k jeho ideálu, že „smiať sa musíme vedieť zo všetkého“. Kritikom sa pritom páči, že ani pri neunaviteľnom čiernom humore sa nedá zabudnúť na vážnu rodinnú tragédiu a tragickosť smrti ako takej.

„Vraždy a násilie sú dnes v centre filmového priemyslu,“ povedal pre Aftenposten režisér Moland. „Vo väčšine filmov ľudia zomierajú v rýchlosti a anonymne, my sme sa im rozhodli dať meno.“

Preto sa po každom vyhasnutom živote obraz zastaví a na čiernom pozadí sa objaví meno s krížikom – protestantským alebo pravoslávnym, podľa pôvodu obete.

Premietlo sa to aj v anglickej verzii názvu filmu a pri záverečných titulkoch. Herci sú v zozname zvyčajne vypísaní podľa toho, kedy sa na obraze ukázali – In Order of Appearance. V tomto prípade je to opačne, na zoznam sa dostali podľa toho, kedy vo filme zmizli – In Order of Disappearance.

Štýlová irónia

Film Hansa Pettera Molanda je ďalším príkladom toho, ako sa dnes nórskej kinematografii, ale aj literatúre či popkultúre darí.

In Order Of Disappearance mal úspech medzi divákmi aj na berlínskom filmovom trhu. Do distribúcie ho okamžite kúpilo štyridsať krajín (medzi nimi aj Slovensko) a Američania sa vypytujú na podmienky, za akých by mohli nakrútiť remake.

Svet priťahuje, ako Škandinávci dokážu aj v štýlovo temnej nálade ironizovať svoju krajinu, najmä jej imigračnú a sociálnu politiku.

V The Hollywood Reporter napríklad ocenili chvíľu, keď sa nad vľúdnosťou väzenských dozorcov, chutným väzenským jedlom, slušnou výplatou, zdravotnou pomocou a nulovým počtom znásilnení čudujú kriminálnici zo strednej a južnej Európy.