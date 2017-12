Tipy na dnes

Spomínam na Paríž, v Nitre hrá Pohoda, v A4-ke bude maratón inej hudby.

15. feb 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, her

Spomínam na Paríž

Premiéra, Štúdio L+S 19:00 hod

Nestarnúce pesničky Milana Lasicu a Jara Filipa v novom príbehu.

Na Paríž majú tie najkrajšie spomienky tí, čo v ňom nikdy neboli. Na paradoxoch je postavená celá produkcia režiséra a autora Jakuba Nvotu, ktorá v sobotu večer pribudne do repertoáru bratislavského Štúdia L+S. To, že „čudná clivota“ sa rýmuje s „do môjho života“, si všimol pred rokmi Milan Lasica. Jaro Filip pridal k jeho úpenlivo clivým textom tklivé melódie. Jakub Nvota sa rozhodol dať ich nestarnúcim piesňam nový divadelný život. Nepočúvame ich v rádiách, a tak nikoho neurazí si ich inteligentne pripomenúť, hoci naživo by sa počúvali istotne lepšie ako z nahrávky.

Nvota zasadil známe pesničky do minipríbehu pätice mladých ľudí, ktorí sa hľadajú v živote a občas v ňom stretnú aj samých seba. Na existenciálnej úzkosti sa možno nedá postaviť veľkomuzikál, ale na jedno príjemné predstavenie vystačí.

Berúc do úvahy, že Jaro Filip je nenahraditeľný, tak Ondrej Kovaľ, ktorý vypomáha aj za klavírom, stvárňuje váhavého slovenského intelektuála, muža s tajomstvom, veľmi dobre. Eva Sakálová je jeho úzkostlivou manželkou, Ivana Kuxová jeho vystresovanou milenkou, Štefan Martinovič jeho psychológom a Zuzana Mauréry osudovou ženou, ktorá nahliadne do jeho duše. Produkcia je vhodná pre všetkých, čo si pripadajú ako vlak, ktorý nezastavil na konečnej. Pretože ako nás učia naši klasici, raz sa to môže stať každému.

Pohoda sa nasťahuje do Nitry

Sobota / Mariatchi, Nitra 20.00

Cyklus víkendov v nitrianskom klube Mariatchi, ktorý spojil organizátorov vyše päťdesiatich festivalov a rôznych akcií z celého Slovenska, pokračuje tretím večerom. O program sa tentoraz postarala trenčianska Pohoda. Kým televízia Markíza odvysiela Sherlocka Holmesa, tu budú koncertovať Sendreiovci, rómski muzikanti, ktorí nahrávali hudbu do druhého pokračovania filmu Guya Ritchieho o slávnom detektívovi. Okrem nich (a pár piesní aj s nimi) zahrá skupina Para, o dídžejskú časť večera sa postarajú Pohoda DJ-s Gešo a Třicet plechů a s nimi aj Tana Deformed.

Maratón inej hudby

Festival / Sobota / Bratislava, A4, 20.00

Na plagátoch hudobných festivalov obvykle bývajú mená hudobníkov, na tomto je to inak. Iná je totiž aj hudba, ktorú budete môcť počuť. Od experimentálnej elektroniky a voľnej improvizácie cez atmosférický ambient až po netradičné postfolkové pesničkárstvo. Na akcii KRAA! s s ironickým podtitulom „Festival skutočne súčasnej hudby“ sa počas jedného večera na pódiu vystrieda takmer dvadsiatka hudobníkov a skupín, ktorá tvorí živé podhubie domácej scény. Vystúpia ..lesom, Æ, Angakok Θ, Casi Cada Minuto, András Cséfalvay, Andrej Danóczi, Jonáš Gruska, Hlukár, Jack Jack, Mio-Mio, Odpał, Palmovka, Samčo, brat dážďoviek, Shibuya Motors, Sigi Tobias, Triple sun, Výklenkové rezonancie, o vizuály sa postará dvojica Vargasz & Stix.