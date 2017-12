Texty Beatles s obrazmi

Znovu vyšla kniha považovaná za bibliu legendárnej skupiny.

16. feb 2014 o 16:29 Pavel Malovič, hudobný publicista

Nové rozšírené vydanie ilustrovaných textov slávnej štvorice muzikantov ukazuje, že ich tvorba nie je len minulosťou.



Nápad priložiť k textom pesničiek The Beatles ilustrácie nimi inšpirované dostal Alan Aldridge. Mladý britský výtvarník a návrhár bol rovesníkom kapely a spolupracoval s ňou už predtým. Navrhol napríklad tapety inšpirované ich „halucinogénnou“ piesňou Lucy In The Sky With Diamonds, bol aj autorom pôvodnej verzie „bieleho“ albumu v podobe adventného kalendára.

V polovici 60. rokov pracoval ako art director vydavateľstva Penguin, no najznámejším sa stal ako editor knihy, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1969 a mnohí fanúšikovia ju považujú za bibliu The Beatles. Stihla vyjsť aj v českom preklade a teraz vyšla znovu (vyd. Svojtka & Co.)

Pesničková poézia

Nájdete tu všetky možné ilustračné štýly – od vyložene popisného podania cez abstraktné obrázky a koláže až ku karikatúram či komiksom.

„Snažil som sa urobiť knihu tak, aby vzbudzovala obrazotvornosť a bola zábavná pre oči ako album The Beatles pre uši,“ povedal autor a v predhovore dodáva: „Bez ohľadu na to, či je ich poézia taká či onaká, svojou naliehavosťou je všeobjímajúca, a to ju robí veľmi životaschopnou ako námet na ilustrácie.“

Pamätníci, vlastniaci nezohnateľné prvé vydanie tejto záležitosti (Panton, 1969), novú podobu knižky takmer „nespoznajú“. Súčasné vydanie je v tvrdej väzbe a doplnené o množstvo textov, poznámok, citátov, fotografií aj obrázkov, ktoré sú chronologicky členené do troch veľkých kapitol.

Ilustrátorské esá

V zozname ilustrátorov sú napríklad významný predstaviteľ magického realizmu Rakúšan Rudolf Hauser, jeden z najdôležitejších tvorcov psychedelických plagátov 60. rokov Američan Rick Griffin alebo satirik z časopisu Hara-Kiri Roland Topor, známy aj ako autor predlohy slávneho filmu Romana Polanského Nájomník či výtvarník animovaného filmu Divoká planéta. V publikácii sa stretneme aj s pop-artovou legendou Davidom Hockneym či ilustrátorským provokatérom Ralphom Steadmanom.

Najdôležitejšou postavou projektu je však autor nápadu a zostavovateľ Alan Aldridge, ktorý spolupracoval aj s Andym Warholom. Celkovo tak vnímavý čitateľ dostáva jedno z najkomplexnejších a najneobvyklejších diel hudobnej histórie. Je to skrátka ako magický mysteriózny výlet v žltej ponorke.