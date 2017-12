Nové knihy

Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr, Ken Follett: Zima sveta, Jennifer L. Scottová: Lekcie madam Chic, Peter Gregor: Denník nebožtíka.

16. feb 2014 o 16:45 Alexander Balogh, ba

Bohdan Chlíbec: Zimní dvůr

Druhé město

Chlíbec rozhodne netrpí nadprodukciou, Zimní dvůr je jeho treťou knihou, pričom túto napísal po pätnásťročnej odmlke. Takmer sa natíska konštatovanie, že prestávka mu prospela, no je to len kúsok pravdy. Kvalita jeho tvorby je totiž dávno všeobecne známa, a fakt, že zbierka Zimní dvůr sa stala v renomovanej ankete Lidových novín Knihou roka 2013, hovorí za všetko. Je to prvýkrát v ponovembrovej histórii tejto ankety, čo v obrovskej konkurencii domácej i preloženej tvorby všetkých žánrov zvíťazila aktuálna básnická zbierka.

Ken Follett: Zima sveta

Tatran

Takmer osemstostranový druhý diel ságy Storočie rozpráva príbeh ďalších generácií rodín známych z úvodného Pádu titanov. Jedni zatvárajú oči pred neprávosťou, druhí jasne chápu, čo sa deje v mene ideológie. Hrdinstvo a tragédia, prispôsobenie sa a vzopretie, láska a nenávisť vytvárajú osudnú spleť na pozadí druhej svetovej vojny, ktorá bola obrovským historickým zlomom. Päť navzájom prepojených rodín napĺňa svoj osud, zatiaľ čo svetom otriasa tyrania. S hrmením zbraní prišlo aj nové usporiadanie sveta.

Jennifer L. Scottová: Lekcie madam Chic

Ikar

Kniha je uvádzaná ako užitočná príručka, ktorá zábavným a pôvabným spôsobom poslúži každému, kto chce svoj aktívny a moderný život osviežiť parížskou nonšalantnosťou. Čitateľa môže zmiasť, že autorkou je Američanka, no vysvetlenie je jednoduché - ako študentka na zahraničnom výmennom pobyte v Paríži bývala v rodine, ktorá ju inšpirovala a zásadne ovplyvnila jej životný štýl. Paňou domu bola madam Chic, ktorá sa zaslúžene dostala aj do názvu prvotiny svojej bývalej chránenkyne, spoznávajúcej život očarujúceho mesta na Seine.

Peter Gregor: Denník nebožtíka

Marenčin PT

"Už nebolí. No nie preto, lebo som zdravý, ale preto, lebo som mŕtvy. Mŕtvy, došľaka! Už som kadečo povystrájal, ale toto sa mi ešte nestalo," píše básnik a aforista Peter Gregor v Denníku nebožtíka. Dumá v ňom aj nad tým, čo mu asi dajú vytesať na náhrobný kameň. Možností je veľa: "Život sa mu síce nevydaril, no počasie mal pekné," napríklad. V každom prípade aj pri tejto téme dokazuje svoju aforistickú bravúru: "Nič ľahšie ako umrieť. Veď to sa doteraz podarilo každému."