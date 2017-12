Tipy na dnes

Spoločný menovateľ: psychické poruchy

Divadlo Stoka dnes v repríze prináša Pevný podnos do A4 - Nultého priestoru.

Koncom minulého roka uviedlo divadlo Stoka premiéru inscenácie Pevný podnos. Po projektoch Neistý Grunt, či Solitudo a Opulentná sviňa v trnavskom divadle Disk sa v nej opäť stretli dvaja pôvodne študenti bábkoherectva Braňo Mosný a Peter Tilajčík. Pod režisérskym vedením Blaha Uhlára sa k nim pridala herečka Mestského divadla v Žiline Anna Čonková. Pod hlavičkou Stoky účinkuje po prvý raz, režisér ju objavil vlani, keď po rokoch naštudoval inscenáciu v kamennom divadle.

Pevný podnos je mozaikou scénok, ktoré aktuálny tím v rámci kolektívnej tvorby generuje z vlastných pocitov, zážitkov, postrehov, prvotných textov. Mladí herci pracujú s autenticitou, v často kruto pravdivom prejave hľadajú hravosť a metaforu. S námetmi aj s osobitým výrazom prichádzajú vo väčšine prípadov sami.

„Sú zaujatí divadlom a schopní koncentrovanej práce. Takej práce, ktorú berú ako zábavu a majú z nej radosť. Obzvlášť si vážim ich túžbu po presnosti v akcii i texte, čo je už, zdá sa mi, ojedinelý jav aj na profi scéne,“ konštatuje režisér. Takzvaná polytematická dekompozícia je podľa jeho slov ešte menej previazaná ako v predchádzajúcich tituloch, predsa sa však vynoril spoločný menovateľ: tentoraz psychické choroby.

„Postavy vstupujú do rôznych situácií, ktoré majú niekedy rozumnú logiku, často sa však vyvíjajú vďaka celkom opačným motívom. Prirodzenosť narúšajú psychické poruchy, nejasná sexualita a iracionalita vo vzájomnej komunikácii.“

What difference does it make?

Hudobné legendy Brian Eno, Lee ‘Scratch’ Perry, Philip Glass, Giorgio Moroder, súčasné hviezdy ako Erykah Badu, Skream, Richie Hawtina, James Murphyho a ďalší. To sú hlavné postavy dokumentárneho filmu What Difference Does It Make?, ktorý má dnes slovenskú premiéru v dvoch mestách naraz. Vznikol k 15. výročiu Red Bull Music Academy a prostredníctvom rozhovorov aj archívnych záberov ukáže podstatu tohto putovného nadnárodného hudobného projektu. Nemeckí filmári zachytávajú energickú a inšpirujúcu atmosféru, do ktorej tak môže nahliadnuť široká verejnosť.

Slečna Júlia

Študentskému divadlu Burkovňa na Ventúrskej ulici v Bratislave dnes pribudne legendárna „trúchlohra“ Johana Augusta Strindberga. Slečna Júlia v réžii Tomáša Procházku zavedie divákov do odľahlej časti luxusného panstva, v ktorom sa na jeden večer stretne sluha a pani domu. Spútaní vášňou a deštruktívnou láskou sa rozhodnú postaviť proti pravidlám, ktoré ich zväzujú. Každý je pre toho druhého možnosťou úniku, no obaja majú o úniku úplne iné predstavy. Namiesto happy endu prichádza tragické finále. V napínavom predstavení uvidíte študentov 4. ročník katedry herectva: Kristínu Svarinskú, Šimona Ferstla a Michaelu Halcinovú.