Festival Grape privezie aj La Roux

Úspešná mladá londýnska elektropopová skupina je ďalším potvrdeným menom akcie, ktorá bude v polovici augusta na piešťanskom letisku.

18. feb 2014 o 17:46 Oliver Rehák

Slovo La Roux francúzština nepozná. Existuje iba v mužskom rode – Le Roux znamená zápražka alebo ryšavec. Briti La Roux, ktorí v auguste vystúpia na festivale Grape, však patria medzi najúspešnejšie mladé kapely a tento gramatický novotvar úplne sedí k imidžu ich speváčky Elly Jacksonovej.

Londýnski dvadsiatnici majú zatiaľ za sebou iba jedinú nahrávku, ktorá vyšla v júni 2009. No bol to jeden z najvýraznejších debutov za posledné roky – La Roux vyniesol nomináciu na prestížnu cenu Mercury Music Prize, sošku Gramny pre najlepší elektronický/tanečný album. Z chytľavých nevykalkulovaných pesničiek In for the Kill a Bulletproof sa stali globálne hity, rádiá intenzívne rotovali aj ďalšie single, kapelu pozvali hrať na Glastonbury aj na ďalšie najväčšie európske festivaly.

video //www.youtube.com/embed/Kk8eJh4i8Lo

Speváčka Elly Jackson je povestná svojím androgýnnym účesom aj oblečením, druhým kľúčovým členom je producent Ben Langmaid. Fungujú spolu od roku 2006 a Grape ich zachytil v dobrej fáze. Na tento rok totiž ohlásili dlho očakávaný druhý štúdiový album.

„La Roux sme chceli už od roku 2012, ale vždy do toho niečo prišlo. Sme radi, že sa nám to nakoniec podarilo práve teraz, keď vychádza nový album,“ povedal Ján Trstenský z festivalu Grape.

Nové pesničky sľubujú posun od synthpopových popevkov, nasvedčuje tomu aj aktuálne obsadenie kapely. V koncertnej zostave sú okrem hlavnej dvojice ešte štyria ďalší muzikanti, klávesové nástroje a elektronické mašinky tak doplnili gitary aj perkusie.

Na otázku, prečo si s novým materiálom dali tak na čas, speváčka Elly Jackson pre magazín NME povedala: „Nechceli sme skončiť s písať nových pesničiek, kým nebudeme mať niečo porovnateľné s In For The Kill a Bulletproof.“

video //www.youtube.com/embed/tXtATeQ7GKg

Či sa im to podarilo, ukážu naživo na piešťanskom letisku v polovici augusta. Okrem La Roux už predtým Grape potvrdil z britskej scény mená Klaxons či Flux Pavilion, z Dánska prídu Rangleklods.