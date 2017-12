Slávny pesničkár Bob Dylan zahrá v lete v Košiciach

Jeden z najvplyvnejších svetových hudobníkov vystúpi 27. júna v košickej Steel Aréne.

19. feb 2014 o 8:00 Oliver Rehák

Na koncert, ktorý sa chystá v lete v Košiciach, určite príde dosť fanúšikov z celého Slovenska. Bude to totiž iný koncert, než aký Bob Dylan odohral v lete 2010 v Bratislave.

Americký pesničkár odvtedy vydal dva archívne albumy a štúdiovú novinku Tempest, ktorá potvrdila, že stále patrí medzi dôležité postavy hudobnej scény. Práve pesničky z tohto albumu by mali byť základom večera v košickej Steel Aréne 27. júna.

„Potvrdiť takú legendu je snom každého promotéra. Pracovať na jeho koncerte sme začali už minulý rok a sme radi, že sa Bob Dylan predstaví práve v Košiciach,“ vraví Michal Očovan z agentúry Vagaboond.com.

Proti očakávaniam

Na hudobnej scéne je už vyše päťdesiat rokov, vydal tridsaťpäť albumov (to rátame len oficiálne štúdiové nahrávky) a jeho meno má samostatné heslá v hudobných encyklopédiách. Na rozdiel od iných mu bol jeden žáner vždy priúzky a stále zostáva básnikom, ktorý sa nikdy nestal tým, čo z neho doba, kritika či publikum chceli mať.

Rozhovory poskytuje iba výnimočne, aj komunikáciu s publikom obmedzí na vetu–dve. Okrem piesní však ponúkol ešte jeden vstup do svojho sveta - knižné pamäti.

„Iba som skladal piesne, ktoré boli smrteľne priame a poukazovali na nové skutočnosti. Mal som veľmi málo spoločného s generáciou, ktorej som mal byť hovorcom,“ píše napríklad v prvom diele.

Kreativita podľa neho spája konkrétny zážitok, schopnosť pozorovať a predstavivosť. Keď jeden z týchto elementov chýba, nefunguje. Demonštráciou kreativity je aj jeho nadčasový hit Like A Rolling Stone, nedávno dostal originálny videoklip, ktorý sa dá pozrieť jeho stránke. Počas pesničky si môžete prepínať rôzne televízne kanály, zo všetkých znie to isté, len v podaní iných ľudí.

Aj v jeho kariére prirodzene prišli slabšie momenty. Niektoré nahrávky urobil akoby vyslovene natruc všetkým, časť fanúšikov nevie vystáť jeho „biblické“ obdobie. Po sérii podpriemerných nahrávok odštartoval v roku 1988 takzvané nekonečné turné, v rámci neho už doputoval aj do Bratislavy a v lete pribudnú Košice.

Súčasná minulosť

Hudobne stále vychádza z folku, rocku a koreňov tradičnej americkej ľudovej hudby. Nik iný tak nevie prepojiť poéziu, blues a rokenrol.

The Beatles pod jeho vplyvom prešli od raných jednoduchých popevkov s banálnymi textami k prepracovaným pesničkám, hlásia sa k nemu aj ďalšie slávne mená. Dylanova tvorba je známa i vďaka množstvu coververzií – od Hendrixa po Guns N’ Roses.

Nie je spevákom s veľkým hlasom, na pódiu si spieva akoby sám pre seba a keď hrá dnes svoje staré pesničky, aj mnohí fanúšikovia ich spoznajú až podľa slov. Lenže aj v tom je Dylanova veľkosť – hoci vždy čerpal z minulosti, dokázal tradíciu spracovať po svojom a vedeli ju tak prijať ďalšie generácie publika.

Novinky, hity aj rarity

Kým pred štyrmi rokmi v Bratislave hral najmä staršie veci, podľa zoznamu skladieb z posledných koncertov by v Košiciach mala zaznieť väčšina albumu Tempest, ktorý vyšiel na jeseň 2012. To je dobrá správa, táto nahrávka totiž spolu s Love And Theft (2001) a Modern Times (2006) patrí medzi najvydarenejšie Dylanove kolekcie za posledné roky. A v prídavkoch prišlo na hity All Along the Watchtower a Blowin’ in the Wind.

Pri svojej slovenskej premiére striedal gitaru s klávesmi a namiešal pestrý setlist, veľmi dobrý výber starších hitoviek, noviniek s pesničkami, ktoré naživo vyťahuje veľmi zriedka.

Celá skvele zohratá sprievodná kapela navyše iskrivo šliapala od prvých minút, a hoci bol koncert v Inchebe na sedenie, na záver sa tancovalo rovno pod pódiom. Sám kapelník dal pokyn ochrankárom, aby pustili divákov bližšie. V Košiciach budú miesta na sedenie aj na státie, lístky sa už začínajú predávať cez stránku promotéra aj v Ticketportáli.