Keď sa človek zaľúbi do umelej inteligencie. Nový film Spikea Jonza

Počítačová romanca amerického režiséra má päť nominácií na Oscara. V našich kinách bude o mesiac.

18. feb 2014 o 18:26 Kristína Kúdelová

Theodore (Joaquin Phoenix) potrebuje len telefón a slúchadlo do ucha, aby mohol viesť so ženou intímny vzťah.(Zdroj: OUTNOW)

Theodore má asi štyridsať rokov a trochu staromódnejší výzor, ako by mohol mať.

Nepatrí akurát k tým, čo majú domácnosť zariadenú v štýle high­tech či high definition, ale celkom šikovne využíva smartfón a patril medzi prvých, ktorí si doň dali nainštalovať „prvý operačný systém riadený umelou inteligenciou“.

Slúži mu ako všestranne využiteľná pomôcka, v komplikovaných situáciách mu ponúka možnosti, vybavuje žiadosti, sprehľadňuje sieť verejných služieb a dostupných informácií, nahrádza úradníkov, učiteľov a možno aj psychológov. Prosto, pôsobí ako najbližší, najchápavejší a najlepší životný partner.

Keby doň výrobcovia naprogramovali len mužský hlas, Theodore by ho asi vnímal len ako fantastický predmet. Lenže on sa rozhodol pre ženský.

video //www.youtube.com/embed/WzV6mXIOVl4

City umelej inteligencie

Film Ona má päť nominácií na Oscara a v hlavnej kategórii zastupuje žáner romance. Žáner, ktorý sa dá ešte stále domýšľať a inovovať, aspoň režisér Spike Jonze sa to podujal dokázať.

Veď otázka, ako človek prežíva osamelosť a aké má možnosti prekonať ju, má v meniacej sa dobe stále nové variácie.

Ak Theodore používa operačný systém riadený umelou inteligenciou, neznamená to, že žije v ďalekej budúcnosti, v chladnom a pretechnizovanom svete.

Žije vo svete, ktorý je len jemnou filmárskou fantáziou. Miestom, kde sa zatiaľ nič dramatické nestalo. Len vzťah medzi živými bytosťami a neživými strojmi dosiahol inú, povedzme, kreatívnejšiu úroveň.

Že úlohu muža, ktorý žije vo vzťahu s počítačom, prijal Joaquin Phoenix, to je prirodzené. Nič miernučko úchylné mu nemôže ujsť.

Ale ešte v zaujímavejšej pozícii sa ocitla Scarlett Johansson. Ona je tým operačným systémom – a čo keď jej postava už vlastne predznamenáva budúcnosť hercov? Vo filme sa neukáže. Na to, aby zahrala virtuálnu bytosť, jej stačil hlas, ale to neznamená, že mala aj menej roboty. Byť počítačom, to môže byť veľká, zaujímavá aj dramatická úloha.

Pretože, vieme si vôbec uvedomiť, ako sa asi cíti umelá inteligencia, ktorá je až taká inteligentná, že vníma svoje hranice? Že má síce sexy meno Samantha, ale nemá telo ani skutočné zmysly a že nikdy nemôže vyjsť z domu, pretože býva v telefóne?

Láska – veľký intelektuálny projekt

Her má jednu z piatich oscarových nominácií v kategórii najlepšia výprava. Naozaj, po prvých minútach si uvedomíte, že tento film vyzerá inak (krajšie) ako väčšina iných.

Technologické kulisy z neho nijako netrčia, elegantne sa iba prispôsobili snovej atmosfére a melancholickej nálade, ktorá plynie z nezrealizovateľnej túžby po absolútnej láske.

Spike Jonze dostal oscarovú nomináciu za najlepší scenár. Je z neho jasné, že túto tému poňal ako veľký intelektuálny projekt a že k nej pristúpil s rozumom, so skúsenosťou aj s citom.

Raz sa však môže stať, že ľudia si budú viac pamätať bláznivo strhujúci Večný svit nepoškvrnenej mysle alebo jemne uletený no hlboký film Lars a jeho vážna známosť – keď si budú spomínať na najoriginálnejšie romance po roku 2000.

A možno to bude preto, že počítačová Ona naozaj postráda jedno drobnučké plus, niečo, čo by si dokázalo navždy zapamätať aj srdce.