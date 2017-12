Trochu inak v SND ašpiruje na cenu OTO

Prvýkrát v histórii televíznej ankety sa o priazeň divákov uchádza divadelná talkshow.

19. feb 2014 o 9:25 snd

Trochu inak v SND s Adelou Banášovou ašpiruje na prestížnu cenu Osobnosť televíznej obrazovky v kategórii Program (event) roka. Vôbec prvýkrát v histórii ankety OTO sa o priazeň divákov uchádza divadelná talkshow, ktorá sa teší diváckej obľube nielen v Štúdiu novej budovy Slovenského národného divadla, ale aj pri televíznych obrazovkách, keďže kompletné záznamy z večerov s úspechom vysiela spravodajská stanica TA3.

Priazeň divákov potvrdzuje aj hlasovanie v 14. ročníku ankety, počas ktorého sa Trochu inak v SND prebojovalo z prvého do druhého kola medzi top 7 favoritov na cenu OTO v kategórii Program (event) roka a jej víťaz bude známy počas vyhlasovacieho večera v sobotu 8. marca.

„Teším sa z postupu do užšej nominácie, som vďačná záujmu a pozitívnemu ohlasu divákov a v neposlednom rade aj SND za to, že ma oslovilo s týmto projektom,“ povedala moderátorka Adela Banášová, ktorá sa na dramaturgii programu podieľa s riaditeľom Centra marketingu SND Danielom Rabinom: „Postup do užšej nominácie nám opäť ukázal, že priazeň diváka sa dá získať aj „trochu inak“ ako prvoplánovým a lacným spôsobom. Je to pre nás veľmi príjemný signál, potvrdený podobnými zisteniami aj pri našich prioritných, teda divadelných aktivitách,“ uviedol spolutvorca.

Večer Adely Banášovej v Slovenskom národnom divadle uvádza naša prvá scéna pod názvom Trochu inak pravidelne každý mesiac od januára 2013. Inšpiratívne rozhovory s výnimočnými ľuďmi umocňujú vystúpenia hudobníkov. Do hosťovského kresla doposiaľ zasadlo viac ako tridsať osobností.

Najbližšie Trochu inak pobaví divákov už v pondelok 24. februára 2014 o 19.00 h. Pozvanie Adely Banášovej prijali členka Činohry SND Petra Vajdová, analytik globálnych trendov Juraj Mesík, odborník na „smiechovú“ jogu Lubor Foltán a skupina Korben Dallas. Vstupenky sú v predaji v pokladniciach SND, na predajnom mieste v OC Eurovea a on-line z pohodlia domova prostredníctvom portálu www.snd.sk, na ktorom sa môžu návštevníci dozvedieť všetky dôležité informácie.



Trochu inak s Ladislavom Chudíkom. Foto - Alena Klenková