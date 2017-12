Tipy nadnes

Jeden večer, veľa zážitkov, Sibelius, Podprocký, Rimskij-Korsakov, Grafické dielne Joana Miróa.

20. feb 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, her, ba

Jeden večer, veľa zážitkov

Na Voices Live dnes vystúpi aj Jana Kirschner

Divadlo Tower Stage Bratislava 19.00

Ak ste ešte náhodou nikdy neokúsili Voices Live, dnes máte opäť jeden pokus. „Lajfka“, ako sa tomuto nesmierne príjemnému večeru hovorí, dnes bude opäť nabitá dobrým programom. Neviete, čo to vlastne celé je? Voices je neziskovka, ktorá vyhľadáva a podporuje rôzne dobré veci – nielen v kultúre, ale naprieč rôznymi oblasťami v spoločnosti.

Potom, raz za mesiac, vznikne zo stretnutí a nakrúcaní krátkych filmov jeden dobrý, inšpiratívny večer. Moderujú ho Andrea Gajdošová a Ivan Ježík. Každé vydanie „lajfky“ má okrem iných aj dvoch hudobných hostí a jedného literárneho.

Dnes večer to budú Jana Kirschner, ktorá vlani vydala skvelý album Moruša biela. Košická kapela Kolowrat príde s novinkou Pobiť sa / Utiecť. Okrem toho uvidíte krátky film o projekte internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, Michal Truban porozpráva o Websupporte, s knihou Špaky v tŕní príde spisovateľka a herečka Zuzana Cigánová a tanečník Lacko Cmorej zatancuje s hudobným sprievodom Martina Geišberga.

Už je asi jasné, prečo má „lajfka“ podtitul „Jeden večer, veľa zážitkov“. A ak by ste ju náhodou nestíhali alebo nemohli vidieť priamo v divadle, priamy prenos pôjde na Metoo.

Sibelius, Podprocký, Rimskij-Korsakov

Koncert / Košice, Dom umenia, 19.00

Ivan Šiller Buffa (opravené vo štvrtok 6:59, pozn.) je známy najmä ako vedúci súboru Quasars Ensemble, no stále sa aktívne venuje aj kariére koncertného pianistu. Na dnešnom večere so Štátnou filharmóniou Košice sa predstaví ako sólista v Koncerte pre klavír a orchester Jozefa Podprockého (medzi žiakov tohto skladateľa patrí napríklad aj Peter Breiner). Okrem tejto skladby ešte zaznejú symfonická báseň Dcéra Pohjoly od Sibelia a suita Šeherezáda Rimského-Korsakova, ktorú v 70. rokoch spopularizoval v bigbítovej verzii Marián Varga so skupinou Collegium musicum. Košický orchester bude dirigovať Zbyněk Müller.

Grafické dielne Joana Miróa

Výstava / Pálffyho palác GMB 17.00

Výstava Grafické dielne Joana Miróa v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislava (do 23. marca) predstavuje výber z diel, ktoré vznikli v grafických dielňach Joana Miróa v Palma de Mallorca. Táto výstava sa predstavila vlani v galérii Kresija v Ľubľane pri príležitosti medzinárodného bienále grafického umenia a so zreteľom na veľký úspech sa naplánovalo jej putovanie aj do iných európskych miest.

Na prezentáciu Grafických dielní Joana Miróa vybrala kurátorka Elvira Cámara päť projektov piatich umelcov uplynulých dvadsiatich rokov: Wolf Vostell, Wayne Crothers, Democracia, Antonio Miralda a mladý tím, ktorý tvoria Patricia Gómez a Maria Jesús González. Okrem toho sa predstaví kompletný tvorivý proces IX. Ilustrácie série Els Gossos (Psy) Joana Miróa, ktorý tvorí maketa, doska a skúšobná tlač, ktoré umelec vytvoril vo svojich dielňach.