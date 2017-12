Amy Adams má piaty pokus na Oscara: Ja a sexi dračica? Smiešne

S povesťou jednej z najslušnejších herečiek Hollywoodu sa už po piatykrát prejde po červenom koberci.

20. feb 2014 o 11:26 Alena Štifilová

Nominácie na Oscara získava od roku 2006 so železnou pravidelnosťou a zo zásady vždy v kategórii herečka vo vedľajšej úlohe.

Tentoraz je to iné. Amy Adams stvárnila hlavnú ženskú postavu v dráme Špinavý trik a o zlatú sošku bojuje s hviezdami Judi Dench, Cate Blanchett, Sandra Bullock a Meryl Streep, ktorá za svoju kariéru získala už pätnásť nominácií a trikrát si Oscara odniesla.

Možno jej to tentoraz vyjde, tvrdia kritici. Retrosnímka Špinavý trik očarila amerických akademikov až tak, že ju nominovali v desiatich kategóriách, páči sa i divákom, súdiac podľa tržieb kín, a internet zaplavilo množstvo záberov na zvodné boky a sexi výstrih Amy Adamsovej.

Stvárnila vyzývavú milenku Christiana Bala, podvodníka, ktorý sa pod vedením agenta FBI Bradleyho Coopera zapletie do úplatkárskych afér politikov.

„Mňa považujú za sexi dračicu?“ čuduje sa 39-ročná herečka. „Rozumela by som tomu, keby sa mi to stalo v dvadsiatke, ale to, že ma ľudia odrazu vnímajú ako zvodnú a sexi, sa mi zdá v mojom veku a v mojom štádiu kariéry pomerne smiešne. Aspoň vidíte, akú moc majú filmové postavy.“

Nikdy sa nesnažila tento typ úloh získať, ani sa im nebránila, režiséri jej ich jednoducho neponúkali. „Možno preto som si ani nepomyslela, že to, čo ľudí na mne zaujme, bude práve výstrih. V tomto smere som stále naivná,“ priznáva.

S každým len po dobrom

Detinská a prostoreká je i postava tehotnej Ashley v bláznivej nezávislej komédii Junebug, ktorá jej v roku 2006 vyniesla prvú nomináciu na Oscara. Potom jej na dlhý čas prischla prezývka Disney princezná.

Zaslúžene, v snímke Začarovaní sa v nej zosobnili všetky princezné z rozprávok, bola taká očarujúca a nevinne krásna, že rozžiarila i sivý New York, kam ju čarami preniesla zlá kráľovná Susan Sarandon.

Nasledovala sladká Julie Powelová v snímke Julie a Julia, naivná rehoľná sestra James v Pochybnostiach, v obidvoch prípadoch sa stretla pred kamerou s Meryl Streepovou, okúzľujúci exponát Amelie Earhartovej v snímke Noc v múzeu 2 či rozkošná Mary z plyšovej komédie Mupeti.