Homofób z Texasu bude slávny

Film Klub poslednej nádeje je nominovaný na šesť Oscarov. Práve je v našich kinách.

20. feb 2014 o 16:24 Miloš Krekovič

V postave umierajúceho podáva Matthew McConaughey svoj životný výkon.

Koľko musí herec schudnúť na Oscara? Aspoň tridsať kilogramov – povieme si o dva týždne, ak zvíťazí Matthew McConaughey a jeho muž s AIDS. A bude to zaslúžené, vo filme sa premenil na nepoznanie.

Bývalá tvár z obľúbených romantických komédií je v novinke vychudnutým šľachovitým kovbojom jednou nohou presvedčivo v hrobe. Takmer ako keby herec dohnal telo na hranicu anorexie, čo, mimochodom, Hollywood oceňuje, no nešlo len o podváhu, podstatný bol charakter.

Dokopy šesť oscarových nominácií dostal príbeh južanského homofóba založený na skutočných udalostiach. Muža, ktorý zabojoval o život a zoči-voči smrti aj s vlastnými predsudkami, až si našiel kamarátov v komunite LGBT.

Bojovník s osudom

Keď mu našli v tele vírus, nechcel tomu najprv veriť. V roku 1984 bolo HIV novinkou a strašiakom obostretým tajomstvom. Ron Woodroof nemusel byť machom z juhu ani jazdcom rodea, aby veril predsudku, že choroba postihuje iba narkomanov a ľudí s inou sexuálnou orientáciou.

Keď mu dali v nemocnici najviac mesiac života a prišiel o kamarátov, zobral osud do vlastných rúk. V zahraničí nakupoval v Amerike neschválené liečivá pre seba a ďalších nakazených v Texase, ktorých liečil v zvláštnom klube za mesačný paušál.

Zariadenia tohto typu na hranici zákonnosti v týchto časoch fungovali vo viacerých amerických mestách. Chorým vtedy nahrádzali úrady a farmafirmy, ktoré príchod nových liekov z rôznych príčin brzdili.

Takto Woodroof oddialil o sedem rokov smrť. Tesne predtým, v roku 1992, spovedali aktivistu novinári a už vtedy bolo jasné, že je to dobrý námet na film. V hre bol Brad Pitt, Ryan Gossling, chvíľu sa špekulovalo, že ho bude režírovať Dennis Hopper, no napokon to dotiahol do konca málo známy filmár z Kanady.

Jean-Marc Vallée pracoval rekordne rýchlo, lacno a film za päť miliónov dolárov vyvolal prekvapenie v oscarových nomináciách.

video //www.youtube.com/embed/Hs1kpGNSRVk

Aj hercov príbeh je silný

Na pohľad to vlastne také prekvapivé nie je. Práve také filmy totiž oscarová Akadémia oceňuje. Veľkú šancu uspieť má práve príbeh hrdinu so smrteľným ochorením, ktorý znáša utrpenie a bojuje s osudom.

Špeciálne v životopisnej dráme, ktorá môže uspokojiť v záverečných titulkoch publikum, že príbeh bol skutočný a pokračoval ďalej.

Hollywood je vždy na strane Dávidov proti Goliášom, drží palce osamelým aktivistom v boji proti štátnej moci, byrokracii, korporáciám. A miluje príbehy o občianskej spoločnosti v Amerike, ktoré ľuďom ukazujú, že každý precedens, ktorý zlepšil ľudské práva, musel ktosi oddrieť.

Je to tiež aj retropríbeh podľa dnešnej módy, akých sa len na Oscaroch opäť stretlo niekoľko. Klub poslednej nádeje, Špinavý trik alebo Vlk z Wall Street – tieto filmy majú za hrdinov ľudí s odpudivým štýlom života či nelegálnym podnikaním (alebo kombináciou) a všetky sa vracajú do minulosti.

Nemusíme za tým vidieť iba módu retrománie a nostalgie za životom, ktorý mal byť skutočnejší ako nudný dnešok, ale faktom zostáva, že retro na diváka očividne zaberá.

A napokon ešte niečo ako z manuálu ako dostať Oscara. Najlepšie je, ak sám herec má za sebou silný príbeh. Presne ako päťdesiatnik McConaughey, ktorý sa za zenitom nie úplne ocenenej kariéry vzopäl k svojmu životnému výkonu.

On a ešte Jared Leto, ktorý pre úlohu transsexuála musel zhodiť 15 kilogramov, sú piliermi, ktoré držia pohromade celý film.

Film bez pátosu

Tažko potom veriť tomu, ako málo tieto zbrane využíva výsledok. Ako sa vyhýba pátosu a citovému vydieraniu, nechce tlačiť na pílu. Ako minimalisticky až dokumentárne k obrazu pristupuje kamera a aká nenápadná, bez pátosu môže byť filmová hudba. S týmto filmu odpustíte i chvíľkové nadbiehanie konšpiračným teóriám.

Lenže tu nič nie je podávané výchovne či polopatisticky, premena je pri hrdinoch tichá. Nikdy presne nemôžeme vedieť, či v tom boli peniaze, alebo bol hrdina sám samaritán, možno všetko pohromade, práve v tom je príbeh silný.

Je to vlastne už dávnejšie verejným tajomstvom. Čaká sa, že oscarový rival Leonardo DiCaprio opäť vyjde naprázdno, cenu získa McConaughey. Uvidíme v marci.