Arctic Monkeys sú opäť najlepší

Hlavné ceny album roka a skupina roka na Brit Awards po tretí raz patria indie-rockerom zo Sheffieldu.

20. feb 2014 o 16:00 Oliver Rehák

Aj na tomto ročníku britských hudobných cien sa najviac skloňovala mladá indierocková skupina zo Sheffieldu. O prekvapenie večera sa postaral David Bowie.

Ceny Radio_Head Awards v nedeľu uzatvárajú hlasovanie, víťazi Brit Awards sú známi. Kľúčové kategórie album roka a skupina roka už po rekordný tretí raz ovládli Arctic Monkeys.

Indierocková partia pritom vydala debutový album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not v roku 2006, no aktuálny album AM je už jej piatou štúdiovou nahrávkou. Okrem energických indierockových pesničiek nadväzujúcich na postpunkovú vlnu sa zviditeľnila aj tým, že z nezávislej scény ju vyniesla medzi štadiónové kapely podpora fanúšikov cez internet.

V nových pesničkách trochu ubrali na tempe a zapracovali do nich aj ďalšie žánre ako psychedelic rock či bluesrock. Bola to aj zásluha niekoľkých hostí, do štúdia prišiel napríklad aj frontman Queens of the Stone Age Josh Homme, ktorý album AM označil ako "moderný a sexy".

[content type="video" source="youtube" id="qN7gSMPQFss?list=PLXboAJo1ui6GUpe12EdZVGUKaMpLxmEUn" width="490" height="315"][/content]

"To je rokenrol – občas chradne, ale nikdy nezomrie. A nič sa s tým nedá robiť,“ vyhlásil pri preberaní jednej z dvoch Brit Award spevák Arctic Monkeys Alex Turner. Dodal, že už majú priveľa trofejí a že on sám stavil na úspech populárneho boybandu One Direction.

O druhé oživenie večera v londýnskej O2 aréne sa postaral David Bowie. Po osemnástich (!) rokoch sa stal znovu spevákom roka vďaka nečakanému a veľmi vydarenému comebackovému albumu The Next Day. Namiesto seba hudobník žijúci v New Yorku na pódium poslal modelku Kate Mossovú, ktorá tlmočila jeho odkaz: „Kate pochádza z Venuše, ja z Marsu, takže je to pekné. Veľmi sa teším z ceny pre najlepšieho speváka. Ale ja ním predsa som, však?“