Čo sa dá robiť v sobotu večer?

Smrť v Benátkach v Košiciach, Herci sú unavení v Trnave, Festivalové soboty v Nitre, Hudba mesta v Bratislave. A ešte jeden televízny tip.

22. feb 2014 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, kul

Ponúkame vám niekoľko kultúrnych tipov ako stráviť sobotňajší večer v niekoľkých slovenských mestách. Alebo aj pred televízorom.

Smrť v Benátkach

Premiéra / Štátne divadlo Košice, 19.00

Jedným z diel, ktoré preslávili nemeckého spisovateľa Thomasa Manna, bol aj román Smrť v Benátkach, ktorý napísal v roku 1912. Ten už sa stal predlohou nemenej slávneho filmu talianskeho režiséra Luchina Viscontiho z roku 1971 a rovnako sa volá aj novinka košického baletu.

„Nepodobá sa to ani na film, ani na rôzne iné predstavenia,“ tvrdí Ondrej Šoth, choreograf, režisér a spolautor libreta so Zuzanou Mistríkovou. Mannovu románovú predlohu autori aktualizovali a rozdelili predstavenie na dve dejstvá. „Každý tvorca robí to, čo mu je blízke. Mne absolútne nie sú blízke gymnastické ťažké tance, bez ladu a skladu. Diváci sa pri tom nudia, ale hanbia si to priznať, lebo si myslia, že súčasnému tancu nerozumejú. Snažím sa robiť dejový balet preto, lebo keď prídem do kina, rád vidím film o niečom," dodal Šoth.

Herci sú unavení

Premiéra / Trnava, Divadlo Jána Palárika 19.00

Herečka s bohatým priateľom pozve na grilovanie niekoľkých kolegov do ich vidieckeho sídla, aby s nimi oslávila získanie hlavnej roly vo filme. Rozbehne sa pravý divoký herecký večierok, kde masky postupne padajú a herci odhaľujú pravú tvár. Večer s nečakaným vývojom a ešte nečakanejším záverom. To všetko s francúzskym šarmom a veľkou dávkou humoru. Inscenácia tejto hry Erica Assousa mala v Paríži obrovský úspech, dosiahla až päťsto repríz. Slovenskú verziu režisérsky pripravil Viktor Kollár, účinkujú Stanislav Staško, Barbora Bazsová, Jana Kollárová a.h., Martin Križan, Petra Blesáková a ďalší.

Festivalové soboty

Koncert / Nitra, Mariatchi 20.00

Ďalší večer z pravidelného víkendového cyklu, ktorý pripravujú organizátori rôznych festivalov a kultúrnych akcií na podporu nitrianskeho klubu Mariatchi v jeho priestoroch. O program sa tentoraz postaralo Mestské divadlo Žilina, ale bude najmä hudobný. Okrem jeho hercov, ktorí sa predvedú ako speváci, hudobníci aj ako dídžeji, a šéfa súboru Antona Šulíka sa na pódiu objavia aj dvaja hostia: jeden z najvýraznejších talentov našej hudobnej scény, pesničkárka Katarzia a známa herečka Eva Pavlíková.

Hudba mesta: Korben Dallas, Zrní (CZ), Kvety nikotínu

Koncert / Bratislava, KC Dunaj, 20:30

Ďalší večer z cyklu Hudba mesta predstaví bratislavské trio Korben Dallas, ktorého aktuálny album Karnevalová vrana sa skloňoval v niekoľkých rebríčkoch medzi top nahrávkami roka, z Kladna prídu Zrní, držitelia českej ceny Anděl pre Objav roka. O úvod večera sa postará indierocková skupina Kvety nikotínu z Komárna, afterpárty s hudbou r’n’b sa ako dídžej postará Marián Jaslovský. Ak sa chystáte na tento večer a ešte nemáte lístok, oplatí sa prísť už o 19.30, keď sa otvára pokladňa. V predaji totiž zostáva už len posledných 50 vstupeniek.

TV TIP

Sociálna sieť / Film / Markíza, 22.30

Desať rokov Facebooku je dobrý dôvod oslavovať. Napríklad aj s dobrým filmom o začiatkoch najväčšej a najslávnejšej sociálnej sieti na internete. Mark Zuckerberg dokázal na celom svete poprepájať miliardy ľudí, len otázka do kvízu by mohla znieť inak: koľko mal sám priateľov? Odpoveďou môže byť už prvá scéna zo životopisného filmu Davida Finchera. Mladého programátora opúšťa priateľka a ešte mu vynadá do debilov. A to je len začiatok.

KLIP

Chladný príbeh o samote, zrade, peniazoch a kalkule bol ako stvorený pre filmára s povesťou chladného perfekcionistu. Možno preto premenil len tri menej dôležité z ôsmich nominácií na Oscary v roku 2010 - bol primálo emotívny. Dostal ich za scenár, hudbu a za strih. Aj Jesseho Eisenberga nominovaného v hlavnej hereckej kategórii predbehol Colin Firth a jeho zajakavý panovník vo filme Kráľova reč.

Sociálna sieť však zostáva najlepším z portrétov kalifornských vizionárov, neprekonal ju ani životopis Steva Jobsa. Bez ohľadu na skutočné udalosti je to vlastne novodobý mýtus. Model všetkých startupov a mladých vývojárov dúfajúcich v miliardové zisky z geniálnych nápadov. Každý chce byť ďalším Facebookom. Spätne je to predsa také jasné.