Film na skazenú nedeľu nemal na Českých levoch súpera

22. feb 2014 o 22:41 Kristína Kúdelová

Občas vznikne výnimočný film – keď sa spojí talent, skúsenosť, odvaha, správne ambície a možno aj zásah nadprirodzených síl. Horiaci ker neprekvapil, keď sa stal suverénnym víťazom českých filmových cien.

Horiaci ker. Horiaci ker. Horiaci ker... Miniséria o Janovi Palachovi ovládla tohtoročné vyhlasovanie Českých levov, a kým sa sobotňajší slávnostný večer skončil, zaznelo jej meno dokopy jedenásťkrát.

Nebolo to ani žiadne prekvapenie. V retro kulisách, starých oblekoch a s historickými postavami nakrútila poľská režisérka Agnieszka Holland moderný, súčasný film. Je taký inteligentný, emotívny, napínavý, citlivý, že by mohol slúžiť ako príklad či dôkaz, že aj o zložitú tému možno vyrozprávať jednoducho a zároveň komplexne.

Jediným sklamaním môže byť , že cenu pre najlepšiu herečku nedostala Táňa Pauhofová. V prevlečení za mladú advokátku, ktorá pred skorumpovaným súdom obhajovala česť Jana Palacha a jeho rodiny, tvorila srdce tohto strhujúceho príbehu.

Tajomstvo Palacha a zložitosť ľudskej voľby

Palach nie je hrdinom Horiaceho kra, režisérka v rozhovore pre SME po premiére vravela, že si to nemohla dovoliť. Hoci v čase jeho upálenia študovala v Prahe, zostal pre ňu príliš tajomný a nedal jej dostatočný kľúč k záhade, prečo sa z obyčajného človeka zrazu stane hrdina, kým iní sa radšej stiahnu.

„Uvažovali sme, do akej miery máme právo vstúpiť do jeho psychiky a prišli sme na to, že nemáme,“ hovorí. „Nevieme, čo sa udialo v jeho hlave. Vieme však, ako spoločnosť zareagovala na také vyhranené hrdinstvo.“

Autorom scenára je Štěpán Hulík a samozrejme, že aj on má Českého leva. Agnieszka Holland si najprv myslela, že ho písal jej rovesník, niekto, kto normalizáciu zažil.

Prekvapil ju jeho mladý vek a nadchlo, ako postihol zložitosť ľudskej voľby. Horiaci ker napísal tak, že vznikol výstižný obraz tých niekoľkých týždňov, možno mesiacov, keď sa naša, česká aj slovenská spoločnosť osudovo menila, keď nádeje a odhodlanie pomaly nahrádzali strach a rezignácia.

Jaroslava Pokorná dostala za úlohu Palachovej matky Českého leva.

Na teplú deku nebol čas

Zvláštnym úspechom tejto minisérie je, že ju oslavovali kritici aj diváci zároveň. Českého leva dostala i v novovytvorenej kategórii, kde rozhodujú hlasujúci filmoví fanúšikovia. Pritom sa ani nepremietala v kinách, legálne sa dala vidieť len na komerčnej stanici HBO, alebo až keď vyšla na DVD.

Štěpán Hulík hovorí, že scenár písal striedmo, teda tak, aby film veľa nestál. Najprv ho ponúkol ČT, lebo to sa mu zdalo logické. Tá povedala, ozveme sa, ale nakoniec zostala ticho. „Prečo by sa mi aj mala ozvať?“ pýta sa.

„Bol som neznámy autor a navyše som priniesol niečo, čo by pre nášho verejnoprávneho diváka nebolo prísľubom pekného nedeľného večera.“

Česká televízia sa pravidelne a právom chváli, koľko dokumentov a hraných filmov ročne koprodukuje – a teda prečo neskočila po Horiacom kre, je záhadou. HBO, naopak, pochopila, že práve s takýmto filmom sa môže a má uchádzať o nových predplatiteľov a mladým tvorcom verila.

Táňa Pauhofová hovorí, že „tento projekt bol požehnaný“ a že ho sprevádzala všadeprítomná snaha vytvoriť niečo výnimočné. K maximálnemu úsiliu ich vraj nútila úcta k samotnej téme.

Až to bolo chvíľami psychicky vyčerpávajúce. „Každý si prešiel krízou a mal obdobia, keď mu bolo pekelne ťažko. Bola to náročná téma, v podstate si ju ešte stále nosíme v sebe. Nie je to tak dávno, čo sme si vybojovali slobodu,“ hovorí.

„Lenže pri nakrúcaní nebol čas na to, aby som sa zababušila do vlnenej deky, ľahla si a tvárila sa, že tu nie som. A chvalabohu.“

Pre slušných ľudí

Agnieszka Holland študovala na FAMU. Časom jej filmy dostali pár nominácií na Oscara a dnes ďakovala Čechom, že ju prijali medzi seba a nominovali na Českého leva. Cenu pre najlepšiu režisérku si neprevzala osobne, svoj odkaz nahrala na video.

Okrem Palacha v nej spomenula demonštrantov na Ukrajine. V rozhovore pre SME hovorila vlani o tom, že dnešná politická trieda je skorumpovaná ekonomicky aj duševne a že občianska spoločnosť je zas príliš pasívna.

„Horiaci ker sme nakrútili, aby sme si položili otázku, čo sme ochotní obetovať, aby sme ešte mohli veriť, že sme slušní ľudia.“