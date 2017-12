Gravitácia účinkuje aj v pondelok

Gravitácia: Kto je v hlavnej úlohe?

Postavy? Dokopy dve. Dialógy? Možno dvadsať. Udalosti? Jedna jediná - s prižmúreným okom plus tri derivované. Gravitácia veru nie je film, o ktorom by sa dalo epicky rozširovať. Ešte je aj kratšia, ako sa dnes nosí, trvá iba necelú hodinu a pol.

A predsa, človek sa pri nej poriadne narobí, kým si v hlave domyslí to, čo je v nej nevypovedané, a psychicky spracuje to, čo pri tom cíti.

Ako je možné, že filmová mágia nás ešte stále dokáže prekvapiť a poblázniť? Akou fantáziou, predstavivosťou na to musia režiséri vládnuť? Na akom množstve špeciálnych efektov sa musia ich kolegovia nadrieť? Koľko skúseností s technikou a znalostí fyzikálnych zákonov by pritom mali mať? A akú odvahu, aby si ich dovolili ignorovať, prípadne popierať?

To je otázka, ktorú by možno vedel zodpovedať Alfonso Cuáron. Pretože kým si on svoju prácu odviedol v bezpečí filmových štúdií, vy nebudete vedieť, kde ste. Koľkorozmerný vlastne vesmír je? Troj, či štvor? Ešte aj tým si prestanete byť istí a s trojrozmernými okuliarmi na nose si vyskúšate pocit absolútnej dezorientácie.

Mexický režisér pravdepodobne nemal ambície nakrútiť náročné intelektuálne sci-fi. Gravitácia je skôr decentným, duchaplným trilerom - a zároveň nenápadnou reflexiou o dôsledkoch hviezdnych vojen, o fyzických a mentálnych schopnostiach človeka, jeho duševných silách, morálke a citoch. Ak si týmto filmom vyslúžil Zlatý glóbus za najlepšiu réžiu, bude to aj za to, akým životom naplnil príbeh, ktorý mohol na papieri vyzerať celkom nezaujímavo. Napokon, ponuku na hlavnú úlohu odmietla Angelina Jolie a Robert Downey Jr. nebol po prvých skúškach v skafandri presvedčený, že práve za takúto príležitosť by mal zabojovať. Cuarón musel nájsť náhradu v Georgeovi Clooneym a Sandre Bullockovej, ktorá vzápätí získala nomináciu na Oscara.

Ak sme však v úvode tvrdili, že v tomto filme sú len dve postavy, trochu sme klamali. Predsa, ako sa volá tento film? Táto neviditeľná sila v ňom má to najvážnejšie a rozhodujúce slovo. Pretože ona určuje životný priestor človeka, ohraničuje jeho ciele, limituje možnosti a rozhoduje o jeho osude.

video //www.youtube.com/embed/OiTiKOy59o4

NITRIANSKA GALÉRIA: Sinimun

Výstavný projekt Petry Lellákovej a Vladimíry Večeřovej nazvaný Sinimun predstavuje v Galérii mladých Nitrianskej galérie súbor prác, ktorý vznikal počas zahraničných stáží v juhokórejskom Soule v časovom rozmedzí rokov 2010 až 2013. Každá z umelkýň bola na stáži v inom čase a pracovala samostatne. Vďaka tomu možno na výstave vidieť dva odlišné prístupy k inému, neznámemu prostrediu, do ktorého sa snažia nenápadne preniknúť a zapadnúť alebo naopak poukázať na vzájomnú odlišnosť. Petra a Vladimíra sa vyjadrujú rôznymi prostriedkami. Prvá z nich pracuje prevažne s médiom videa a videoperformancie, kým druhá sa pohybuje na pomedzí viacerých médií (video, maľba, fotografie, objekt).

Výstava, ktorú pripravila kurátorka Alžběta Cibulková, potrvá do 13. apríla.

Žilina, Stanica-Záriečie : Koncert Young Fathers

Pochádzajú zo Škótska a vydávajú na značke Big Dada, ktorá zastrešuje originálnu britskú hudbu vychádzajúcu z hip hopu. Young Fathers debutovali v roku 2008 v Edinburghu, ale dvaja z troch členov tohto „psychedelického hiphopového boybandu", ako sa sami označujú, majú africké korene, čo sa v ich skladbách výrazne prejavuje najmä v rytmike - v pestrých bítoch aj hutných basových linkách. Na dnešnú slovenskú koncertnú premiéru vezú úplne čerstvý album. Okrem nich sa na pódiu v žilinskej Stanici predstaví aj nový zjav domácej scény Prezident Lourajder, ktorý prinesie „špinavé starosvetské ideály oldskúlového rapu".