Pohoda bude opäť aj austrálska

Vlani prišiel Nick Cave, toto leto sa chystá do Trenčína čoraz známejšia skupina Tame Impala.

24. feb 2014 o 6:30 Oliver Rehák

Funguje to od prvých sekúnd. Akoby ste sa ocitli v Londýne koncom 60. rokov. Psychedelické zvuky gitár aj bicích a keď sa prvýkrát ozve spev, fanúšikovia The Beatles už tipujú nejakú neznámu archívnu raritu legendárnej skupiny. Lenže nejde o žiadny dosiaľ nevydaný album z obdobia Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ani o sólový projekt Johna Lennona, hoci podobnosť farby hlasov aj frázovania je naozaj zriedkavá. Vitajte vo svete skupiny Tame Impala, ktorá však ponúka viac než len zvládnuté retro.

Keď sa povie hudba z Austrálie, väčšinou sú okamžitou asociáciou aborigéni s didgeridoo, AC/DC, Inxs, Nick Cave, Kylie Minogue či Pendulum. Tamojšiu scénu však v posledných rokoch výrazne zviditeľňuje najmä mladá skupina Tame Impala, ktorá je najnovším potvrdeným menom v programe festivalu Pohoda.

Partia z mesta Perth funguje od roku 2007 a doposiaľ vydala dva albumy, ktoré sa skloňovali v takmer všetkých všetkých podstatných anketách. Obdivné poklony skladali aj hudobné médiá, ktoré píšu pre úplne iné publikum a málokedy sa zhodnú. Rolling Stone ich vyhlásil za najlepšie nahrávky roka, vysoko ich hodnotil aj Pitchfork, ktorý o albume Lonerism napísal: "Tame Impala sú ešte vzrušujúcejší, vedia využiť dostupné technológie a zachytiť nielen zvuk, ale aj experimentálnu dušu psychedelického rocku".

Hlavnou postavou kapely je spevák a skladateľ Kevin Parker. Vie sa hrať so zvukmi, aj s melódiami. Je pesničkár v klasickom zmysle - vie zložiť chytľavý nápev, akurát ho nezabalí do banálneho popu, ale do experimentálnejších aranžmánov. Má rád The Beatles, lenže aj klasikov gitarového shoegaze My Bloody Valentine a elektronickú hudbu. Lenže nekopíruje, ich odkaz rozvíja a posúva ho ďalej. Práve to Tame Impala odlišuje od obyčajných revivalov.

Texty pesničiek prezrádzajú introverta trochu strateného vo svete a v sebe, no hudba to nevyjadruje drsným spôsobom. Názov celkom sedí - tame znamená v angličtine pokorný a impala je africká antilopa. Uvidíme ako to bude fungovať naživo v júli na trenčianskom letisku.