Kultúrne tipy na dnes

Modré hory v Pohode_FM, dva večery speváckych talentov v SND, projekcia oscarových finalistov v Žiline aj v Bratislave.

25. feb 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, kul

Modré hory

Jeden z najvydarenejších albumov roka 2013 zaznie naživo aj v rozhlasovom prenose

Koncert / Slovenský rozhlas 20.00

Dvojica, ktorá hovorí o meste tak, ako ho denne vníma bežná mladá stredná vrstva. Ľudia pohybujúci sa medzi koncertmi, galériami a miestnymi bistrami dostali hovorcov, ktorí, keďže sami sú podobní, uchopili ich životný pocit.

To sme nedávno napísali o zoskupení Modré hory. Už z toho je jasné, že Bene s Lyrikom sú rapperi, ktorí sú úplne odlišní od zvyšku slovenskej hiphopovej scény. Iné sú texty, iný je aj zvuk – namiesto jednoduchých elektronických podmazov pestré harmónie a živý element v podobe klávesistu Rolanda Kánika.

Po päťročnej pauze vyplnenej inými projektmi nahrali Modré hory nový spoločný album Big Beat a ich čaro zafungovalo znovu. Na cenách Radio Head Awards sú nominovaní v kategóriách Album roka, Hip Hop/Rap/R´n´B a v kategórii Album roka/Cena kritikov. Ako znie Big Beat naživo, môžete si vypočuť dnes večer v ďalšom pokračovaní cyklu Pohoda_FM. Hrá sa tradične v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, vstup je voľný do naplnenia sály. Kto sa nezmestí alebo žije v inom meste, môže si naladiť priamy prenos na Rádiu_FM.

Spevácke talenty v SND

Opera/ Slovenské národné divadlo, 19.00

Dnes Verdiho Rigoletto, vo štvrtok Rossiniho Barbier zo Sevilly. To sú dve zo štyroch predstavení, ktoré má tento týždeň v programe Opera SND. Ide síce len o reprízy, no obe sú príležitosťou vidieť domáce spevácke talenty, ktoré sa už stihli presadiť na prestížnych svetových scénach. Postavu vojvodu v Rigolettovi (s jednou z najznámejších Verdiho árií La donna è mobile) dnes odspieva tenorista Tomáš Juhás, ktorý nedávno hosťoval v newyorskej Metropolitnej opere, vo štvrtok 27. februára sa ako Rosina v Barbierovi zo Sevilly predstaví Jana Kurucová. Pre mezzosopranistku, ktorá od roku 2009 pôsobí ako sólistka Deutsche Oper v Berlíne, je to vôbec prvá postava na javisku Opery Slovenského národného divadla.

iShorts

Kino / Stanica Žilina 17.00 a 20.00

V noci z nedele na pondelok v Los Angeles rozdajú najprestížnejšie filmárske ceny. Kým takmer všetky celovečerné filmy sú známe a väčšina z nich sa objavila aj v našich kinách, názvy a režisérov krátkych hraných filmov až takí známi nie sú. Ešte pred vyhlásením Oscarov sa to však dá napraviť – kolekciu iShorts všetkých piatich nominovaných diel, z ktorých vzíde víťaz, dnes dvakrát premietnu v žilinskej Stanici-Záriečie a v stredu sa bude dať ešte vidieť v bratislavskej A4.