Tipy nadnes

Šéf bude dirigovať šéfa, Zbierka teda vášeň, Muse v kine Lumiére

26. feb 2014

Šéf bude dirigovať šéfa

V Bratislave sa chystajú dva netypické večery klasickej hudby

Koncert / Slovenská filharmónia, dnes a zajtra o 19.00

Na prvý pohľad to vyzerá ako povinná jazda – francúzsky dirigent pripraví dva večery čisto francúzskej hudby. Ale tieto abonentné koncerty Slovenskej filharmónie sú špeciálne. Tým, kto na nich bude hrať, aj kde to zaznie.

Emmanuel Villaume (na snímke) už tento mesiac v Bratislave oddirigoval Mahlera, Brahmsa, Mozarta a Beethovena, teraz bude okrem orchestra viesť aj generálneho riaditeľa Mariána Lapšanského. Spravidla sa dirigenti stretávajú so šéfmi v ich kanceláriách, no Marián Lapšanský vedie Slovenskú filharmóniu od roku 2004, dávno predtým patril medzi najlepších československých pianistov a stále je aktívnym interpretom. Koncert Francisa Poulenca je určený pre dva klavíry, k druhému nástroju sa posadí virtuóz Eugene Indjić a štvrtkový večer sa naživo prenáša na veľkoplošnú obrazovku na Hviezdoslavovom námestí.

„V Larghette som si v prvej téme dovolil návrat k Mozartovi, pretože mám slabosť pre jeho melodickú líniu,“ napísal skladateľ o druhej časti (presne tento motív spracoval Marián Varga na albume Divergencie). Okrem Poulenca filharmonici uvedú krátku Honeggerovu symfonickú báseň Letné pastorále a Ravelovu hudbu k baletu Daphnis et Chloé z roku 1912, ktorú zložil pre slávny Ďagilevov Ruský balet. Tá sa obvykle hráva v orchestrálnych suitách, v Bratislave zaznie kompletná aj s filharmonickým zborom.

Zbierka teda vášeň

VÝSTAVA POĽSKÝ INŠTITÚT

VýstavaZbierka teda vášeň v Poľskom inštitúte v Bratislave na Námestí SNP je výberom z kolekcie zberateľky umenia a zakladateľky nadácie Unikat Iwony Siewierskej, ktorá sa po štvrťstoročí usilovnej práce môže pýšiť vlastníctvom viac ako 250 unikátnych keramických objektov. Na výstave predstaví zberateľka 95 objektov (hoci nie všetky predstavené práce sú vo vlastníctve autorky) od dvadsiatich autorov. Bohatá a rozmanitá zbierka búra predsudky o tradičnom využití keramiky ako úžitkovej formy a prináša pohľad na nespočetné možnosti, ktoré ponúka keramická hlina aj v oblasti voľnej tvorby. Z tohto pohľadu je každý z objektov neopakovateľným unikátom.

Kurátorkou je česká sochárka poľského pôvodu Elżbieta Grosseová. Výstava potrvá do 18. marca.

Muse v kine Lumiére

Koncert 20.30 h

Kino Lumiére

Doteraz to boli najmä koncertné nahrávky staršieho dáta – Rolling Stones, Led Zeppelin a iné kultové kapely, ktoré ožili na plátne bratislavského klubového kina. Dnes premietne Lumiére v rámci pravidelného cyklu Music & Film záznam koncertu anglickej kapely Muse z Olympijského štadióna v Ríme.

Spektakulárnu šou videlo vlani v Ríme šesťdesiatjedentisíc nadšených fanúšikov, aktuálne vychádza koncert aj na DVD. Pozrieť si ho teda môžete aj v pohodlí domova, ak však nemáte dobré vybavenie, prídete o skvelý priestorový zvuk a výbornú atmosféru, ktoré vám ponúka kino.

Muse odohrali na rímskom koncerte skladby z aktuálneho albumu The 2nd Law, ale aj dobre známe pesničky ako Uprising, Supermassive Black Hole, Starlight, Time is Runnning Out či Knights of Cydonia. Režisérom filmu je Matt Askem, ktorý pracoval aj na predošlých koncertných filmoch kapely Hullabaloo: Live at Le Zenith, Paris a HAARP.