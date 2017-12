Steven Seagal príde do Prešova zahrať aj cvičiť

Herec bude hosťom Dobrého festivalu. Zahrá tam s kapelou a bude viesť workshop bojového umenia.

Hollywoodsky herec bude v júni hosťom Dobrého festivalu v Prešove. Zahrá tam s bluesovou kapelou a bude viesť workshop bojového umenia aikido.

Preslávil sa v hollywoodskych akčných filmoch, no Američan Steven Seagal (61) je známy aj ako majster japonského bojového umenia aikido a má aj kapelu, s ktorou hráva blues.

V týchto dvoch polohách sa v júni predstaví na Dobrom festivale v Prešove. Zverejnil to Miro Tásler, ktorý stojí za akciou v tamojšom amfiteátri.

Hudba bola pre Seagala spočiatku len relaxom popri nakrúcaní. Začal si brnkať na gitaru a spievať, no časom začal robiť vlastné pesničky. Tie predstavil verejne v roku 2005, keď vydal debutový album Songs from the Crystal Grave.

Na nahrávke, ktorú opísal slovami "outsider country-meets-world music" hosťoval napríklad aj Stevie Wonder a Seagal krátko po nej stihol urobiť ďalší album Mojo Priest. Svoje pesničky odvtedy často používa aj vo filmoch a koncertuje s vlastnou kapelou.

Ako držiteľ 7. danu v Aikido a prvý Američan, ktorý si založil školu Aikido v Japonsku, sa Seagal predstaví počas druhého dňa Dobrého festivalu. Povedie workshop so svojím žiakom Petrom Tomkom v športovej hale v Strážskom.

Na tréningu sa zúčastnia členovia Red Dragon a členovia iných združení Aikida zo Slovenska i zahraničia.