Tipy na dnes

Maliar medzi svojimi obrazmi

Na výstave Maľba v Pálffyho paláci je dnes ďalšie stretnutie s jej autorom Miroslavom Cipárom

Pred nedeľňajším skončením veľkej retrospektívnej výstavy Miroslava Cipára Maľba v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy sa dnes o 16.00 h pre veľký záujem uskutoční ďalšie stretnutie s jej autorom. Hoci Cipár, patriaci k najkomplexnejším a najkompletnejším slovenským výtvarníkom, je známy predovšetkým ako ilustrátor, typograf a grafický dizajnér, na tejto expozícii sa prezentuje výlučne ako maliar.

V istom smere sa dá aj povedať, že konečne, keďže sa napriek svojej obdivuhodnej všestrannosti cíti predovšetkým ako maliar. Jeho cesta k maľovaniu však, hoci vyštudoval monumentálnu maľbu, nebola priamočiara a naplno sa jej venuje až zhruba posledných dvadsať rokov. „Dlho som nemal ateliér, pracoval som v byte, kde som mohol maľovať len na malé formáty,“ spomína Cipár. „Stále to nebolo ono, predstavoval som si, že sedím v ateliéri pred obrazom a rozmýšľam nad ním. To sa mi splnilo až začiatkom deväťdesiatych rokov, keď som si v záhradke pri dome postavil malý pavilónik, ateliér, a tam som to potom už mohol s maľbou rozbehnúť podľa svojich predstáv.“

Kurátor výstavy Ivan Jančár zdôrazňuje nezameniteľnú vizuálnosť a silný výraz obrazu, ktorý si divák hneď zapamätá. Napriek tomuto vizuálnemu účinku však výtvarník vytvára obrazy, ktoré „viac oslovujú ducha ako zrak“.

War Horse

Divadlo / Štúdio novej budovy SND 19.45

Ak je vám názov povedomý, nie je to náhoda. Rovnako sa volal film, ktorý nakrútil Steven Spielberg, ešte pred ním aj londýnske divadelné predstavenie. Už po premiére v roku 2007 sa stalo diváckym hitom - epická dráma z prvej svetovej vojny, dojemný príbeh, pekná hudba a bábky koní v životnej veľkosti priniesli šesť cien Laurence Olivier Awards (vrátane najlepšej novej hry a najlepšej réžie). Úspech sa zopakoval aj na druhej strane Atlantiku na newyorskom Broadwayi.

Inscenáciu War Horse síce avizujeme ako divadlo, ale v skutočnosti je to vlastne aj kino. SND totiž dnes uvádza ďalší priamy prenos z britského Národného divadla. Uvedie ho v angličtine s použitím českých titulkov. Predstavenia v rámci programu National Theatre Live sa vysielajú do 22 krajín.

Nahotou tela aj mysle

Vernisáž, Nitrianska galéria 17.00 h

Nitrianska galéria otvára dnes rozsiahlu monografickú výstavu Doroty Sadovskej – jednej z najvýraznejších postáv našej výtvarnej scény. Výstava s názvom Nahotou tela aj mysle predstaví výber diel z rozličných období autorkinej tvorby – od série Portréty z rokov 2003 – 2004 až po priestorové inštalácie z cyklov Svätí, Anjeli alebo Bledomodrá cesta.

Diela Doroty Sadovskej zväčša hovoria o ľudskom tele, telesnosti a tom, čo je, naopak, nehmatateľné, neviditeľné. Prostredníctvom paradoxov či deformácií skúma vlastnosti i možnosti tela, človeka i maľby ako takej. „Autorka dokáže poprieť tradičné obrazové koncepcie a zároveň vyvrátiť a spochybniť svoje vlastné riešenia. Vedie sofistikovaný dialóg s divákom, ktorého svojím umeleckým programom provokuje k úvahám o zmysle, funkcii a postavení súčasnej maľby,“ píše kurátorka Barbora Geržová. Výstava potrvá do 27. apríla.