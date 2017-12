Oscarmi bude opäť sprevádzať najvtipnejšia moderátorka Ameriky

Ako herečka nebola hviezdou, v kresle moderátorky talkšou modré oči Ellen DeGeneres zažiarili naplno.

27. feb 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska

Trailer k blížiacemu sa oscarovému večeru pripomína trochu scénu z filmu Vrchní, prchni!.

Dvestopäťdesiat mužov i žien v smokingoch prechádza tanečným krokom ulicami na hudbu piesne The Walker skupiny Fitz and The Tantrums. Na ich čele je blondína, ktorá patrí medzi najpopulárnejšie osobnosti Ameriky.

Ellen DeGeneres bola v rebríčku najbohatších ľudí šoubiznisu, ktorý vlani zostavil Forbes, na čele prvej desiatky po Madonne, Lady Gaga, Beyoncé či Taylor Swift.

Len nedávno sedela v jej kresle Meryl Streep, rozprávala sa s ňou nielen o nominácii na Oscara, ale Ellen si dovolila voči nej aj pubertálny vtip: nechala ju prečítať kuchársky recept na rôzne spôsoby, aby dokázala, že je skutočne herečkou, ktorá môže zahrať aj cestovný poriadok.

Cameron Diazovú zas vystrašila mužom v maske, aby si diváci užili jej milé zľaknutie. S Kevinom Costnerom sa rozprávala o smrti Whitney Houston.

Už scéna jej talk show je trochu iná, množstvo kvetov pôsobí ako v kvetinárstve. Nejde však o žiadnu záhradkársku reláciu, toto je šoubiznis. Moderátorka má za sebou aj pohľad na avenue lemovanú palmami smerujúcu k nápisu Hollywood na svahu kopca Mount Lee v Griffith Parku.

Obecenstvo jej šou sa dobre zabáva, v reklamných pauzách moderátorka s divákmi občas aj spieva či tancuje. Keď musela byť v roku 2007 v nemocnici pre roztrhnuté väzy, moderovala z lôžka, hostia sedeli na nemocničných posteliach.

Moderátorka vo svetri

Ellen svoje obecenstvo neohuruje náročným kostýmami, zvyčajne je oblečená v štýle konzervatívneho anglického džentlmena, v elegantnom svetri či v károvanom saku. Je lesba a všetci to o nej vedia.

O svojej homosexualite povedala verejnosti už vo o februári 1997 v šou u Oprah Winfreyovej. S titulkom „Yes, I´am Gay“ sa v tom čase objavila aj na obálke časopisu Time.

„Nechcela som byť lesbickou herečkou. Nikdy som netúžila po tom byť hovorkyňou gay komunity. Ale musela som to urobiť pre svoju vnútornú pravdu,“ vyjadrila sa vtedy 39-ročná herečka.

Vždy mala pocit, že jej osobný život by mal byť oddelený od profesionálneho, snažila sa preto vyhnúť sa akýmkoľvek otázkam na svoje súkromie. Keď sa však rozhodla, že coming outom prejde jej postava v seriáli Ellen, vedela, že to isté urobí aj v reálnom živote.

Na reakciu z konzervatívnych kruhov nemusela dlho čakať. Reverend Jerry Falwell, bývalý šéf Morálnej väčšiny, o nej hanlivo hovoril ako o Degenerate, čiže degenerovanej. Ona reagovala pokojne, že takto ju prezývali jej spolužiaci už v štvrtej triede.