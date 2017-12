Toto je pozitívna recenzia!

V kórejskom digitálne animovanom filme účinkujú všetci naši obľúbení hrdinovia.

27. feb 2014 o 16:37 Miloš Ščepka

Pri tomto filme sa možno zaoberať aj inými činnosťami bez obáv, že by ste o niečo prišli.(Zdroj: CONTINENTAL FILM)

Tvorcovia filmu uplatnili zasa raz osvedčený biznis plán „šlohni čokoľvek úspešné všade, kde sa dá“. Nemusíme sa teda obávať ničoho pôvodného.

Dočkali sme sa! Konečne je tu film, ktorý nakrútili pre nás, pracujúcich za pásom v pobočkách kórejských fabrík. Pre nás, ktorým po šichte nezvyšuje chuť, cit ani sila na vnímanie náročných ideových posolstiev, emotívnych výlevov a umeleckých výbojov, aké okupujú slovenské kiná.

Pre nás, ktorí si v kine chceme pochutnať na kultúre v podobe pukancov, koly a nachos, napísať zopár sms kamarátom a na pár minút zdriemnuť. To všetko teraz môžeme bez akejkoľvek obavy, že by sme o niečo prišli.

Obsadenie je viac než skvostné

V kórejskom digitálne animovanom filme (s drobným prispením Kanady a USA) Veľká oriešková lúpež účinkujú všetci naši obľúbení animovaní hrdinovia.

Je tu myšiak Rémy z Ratatouille aj ten druhý potkan z Príbehu o Zúfalčekovi, malý tučný skaut z Hore (tu hrá že vraj skautku), hranatý svalovec z Karcoolky, smiešny buldog z Ria, medvedík čistotný a jeho čeliadka veselých hlodavcov zo Za plotom, veverice a svište z Loveckej sezóny a malý smoliarsky lemur z Madagaskaru.

A keď sa budete pozorne pozerať, zistíte, že roličku mladého policajta si strihol ten istý slávny digitálne animovaný herec, ktorý už hviezdil v Raratouille ako Linguini, v Arthur zachráni Vianoce aj v Justin, malý veľký rytier. Len škoda, že do scény s topením v rieke nezamontovali Nema.

Ale nebojte sa, to nie sú nejaké intelektuálske popkultúrne čáry-máry, naši kórejskí priatelia len opäť uplatnili svoj osvedčený biznis plán „šlohni čokoľvek úspešné všade kde sa dá“, takže sa nemusíme obávať, vo filme nie sú žiadne vystrašujúce novinky. Všetko pekne po starom, ako sa patrí. Ešte aj názov je zo staršieho česko-nemeckého kresleného filmu o hlodavcoch Veľká syrová lúpež.

Overené časom a divákmi

No predsa – do osvedčeného príbehu z animáku Za plotom o medvedíkovi čistotnom, ktorý spolu s ďalšími hlodavcami zbiera zásoby, v tomto prípade novátorsky naočkovali príbeh ľudských zloduchov, ktorí sa chcú prekopať do bankového trezoru.

A ako maskovanie si vybrali obchod s orieškami. Áno, v znaku má žaluď – idol veveričiaka Scrata z Doby ľadovej.

Našťastie, očkovanie sa neujalo a tak sa oba príbehy nijako neprelínajú ani zásadne neovplyvňujú, neobohacujú, len trošku zrkadlia. Každý si plynie pekne nerušene, až kým zvierací i ľudskí grázli nie sú potrestaní a hrdinovia odmenení alebo aspoň zachránení. Jéj – spoiler! Teraz, keď viete to podstatné, nebudete prekvapení a máte načisto pokazený celý zážitok.

Skutočné hody humoru a zábavy

Ale čo tam po príbehu, podstatnejšia je predsa zábava. Ak ste znalci a milovníci skákania, padania, udierania sa, explózií, smiešnych grimás, gúľania očami, krútenia chvostíkmi, grgania a prdenia, čakajú vás skutočné hody. Výhodou je, že takýto film nestojí na hovorenom slove, takže ani slovenský dabing nemá čo pokaziť. Preto neprekáža, že namiesto Liama Neesona, Katherine Heigl či Brendana Frasera počujeme Petra Marcina, Gabiku Škrabákovú, Richarda Stankeho a ďalšie obľúbené televízne stálice.

To najlepšie však príde až celkom nakoniec, pri záverečných titulkoch. Objaví sa ten tučný smiešny kórejský tanečník Psy, tiež celý v CGI, a spolu so zvyšnou animovanou háveďou dávajú gangnam style odušu spasenú. A tancujú a zábava dopopuku. Šesť vypláchnutých mozgov z desiatich!