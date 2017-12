Tipy nadnes

28. feb 2014

Bola raz jedna trieda

Divadlo Andreja Bagara, Nitra, 10.00 a 18.30

Načo chodiť do školy? Čo sa tam dá vôbec naučiť? Nikoho nebaví dodržiavať stále nejaké predpisy, príkazy a zákazy. Možno si z dávneho školského učiva už toho veľa nepamätáte, ale iste vám v pamäti zostali bizarné učiteľské figúrky, bifľošskí aj lajdácki spolužiaci a kopa najkrkolomnejších príbehov.

Tému škola a všetko, čo s ňou súvisí, vzal do rúk režisér Ján Luterán a vznikla autorská inscenácia Bola raz jedna trieda. Pôvodne ju naštudoval s absolventmi Vysokej školy múzických umení, v nitrianskom Divadle Andreja Bagara však mala pre dvoma rokmi obnovenú premiéru a úspešne sa drží na repertoári.

Štyria študenti v nej hravo, inteligentne, groteskne a s recesiou spomínajú na zážitky zo školských lavíc – pootvárajú nám žiacke knižky a zrkadielka plné poznámok a pokarhaní, pripomínajú hity z hodín hudobnej výchovy, vytiahnu často opakované vyhrážky učiteľov a nenápadne nás aj vyskúšajú z niektorých predmetov.

Interaktívnu komédiu dnes uvedie DAB v Nitre dopoludnia aj večer. V hlavných úlohách sa predstavia mladí herci Juraj Ďuriš, Martin Šalacha, Peter Brajerčík a Miroslav Dacho.

Klasika naživo aj v éteri

Koncert / Slovenský rozhlas 19.00

Triskladby, jednu premiéru a dvoch zahraničných hostí dnes uvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Sólistom večera vo Veľkom koncertnom štúdiu je ruský klavírny virtuóz Boris Berezovsky, dirigentom Johan Farjot z Francúzska.

Na úvod zaznie predohra Entrée pre veľký orchester Hanuša Domanského, po nej premiéra Koncertu pre klavír francúzsko-švajčiarskehoskladateľa poľského pôvodu Karola Beffu, ktorý vlani získal vo Francúzsku cenu Skladateľ roka. Vyvrcholením koncertu bude jedno z najslávnejších programových diel romantizmu – Fantastická symfónia Hectora Berlioza.

Vstup je voľný do naplnenia sály, priamy prenos vysiela Rádio Devín, ktoré ponúka aj možnosť počúvania cez internet.

Pätnásť rokov tanca

Koncert a krst 19.00 h, Divadlo Štúdio tanca

Rok 2013 bol pre banskobystrické Divadlo Štúdio tanca dôležitým medzníkom. Nie že by po iné roky jeho tvorivý tím nebilancoval a nepremýšľal, kam sa ešte môže súčasný tanec posunúť.

Naopak, krásny veľkorysý priestor, v ktorom dnes divadlo sídli a stále ďalšie úspešné premiéry sú ukážkou, že sa o to snaží neustále. Koncom minulého roka to bolo už pätnásť rokov. Bol to dobrý dôvod na oslavu, a tá sa dnes večer dočká pokračovania vo forme krstu knihy mapujúcej pätnásť rokov Divadla Štúdio tanca. Krst bude sprevádzať koncert súčasnej hudby Quasars Ensemble s tanečnou improvizáciou umeleckého súboru divadla.