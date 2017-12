Trochu humoru do vážneho dizajnu

Šperkárka Kristína B. Hrončeková rozpráva o obľúbených švédskych dizajnérkach Front.

28. feb 2014 o 12:00 Jana Németh

Chceli by ste, aby vám v spálni svietil nad obľúbenou knižkou kôň? Alebo aby sa stôl občas niekam sám posunul a lampa si oddýchla na zemi, keď ju práve nepotrebujete? Alebo túžite po tapetách, ktorých vzor vidno, iba keď na ne svieti slnko, alebo po váze, ktorá síce padá, ale nikdy sa nerozbije.

Žiaden problém. Hoci to všetko znie ako ukážka z nejakého podivného experimentálneho laboratória, fakt je, že všetko to funguje. A to najmä vďaka švédskemu dizajnérskemu triu Front.

Šperkárku Kristínu B. Hrončekovú nadchla ich tvorba začiatkom nultých rokov, keď boli ešte pomerne neznáme štyri mladé dizajnérky. „Študovala som vtedy v Poľsku priemyselný dizajn a mala som pocit, že práve v tom období začalo do dizajnu prúdiť niečo nové – veľa prvkov hry a humoru, čo je mi veľmi blízke. Nie že by v ňom neboli aj predtým, ale odrazu akoby ich bolo omnoho viac. Front mali práve vtedy nový projekt. Volal sa Design by Animals a úplne si ma získali.“

Stôl s "dekorom" červotočov zo série Design by Animals.

Prišli na pomoc

Dizajn vytvorený zvieratami by sme si mohli predstaviť všelijako. Autorky mohli len kdesi vonku odpozorovať zvieracie motívy a preniesť ich do svojich nápadov. Zvolili však iný spôsob. Aký presne, to naznačuje aj krátky dialóg, ktorým svoju sériu uviedli: „Poprosili sme zvieratá, aby nám pomohli. – Samozrejme, že vám pomôžeme, odvetili zvieratá. – Urobte niečo pekné, povedali sme im. A tie to urobili.“

Kolekcia pozostáva z viacerých produktov. „Môj obľúbený je Insect table – stôl, ktorý je vyzdobený červotočovým motívom,“ hovorí Kristína. V tomto prípade nešli Front až nadoraz a ak si stôl kúpite, nemusíte sa báť, že by vám ho postupne požieral červotoč. Na vytvorenie „červotočového dekoru“ naskenovali reálne prežraté kúsky a potom ich frézou vytvorili na svojich stolíkoch.

Z rovnakej kolekcie pochádza napríklad aj tapeta, do ktorej vyhrýzla vzory hladná krysa, lampa, ktorá je odliatkom zajačej nory, alebo hadí vešiak, ktorého tvar „vyrobil“ had, čo sa ovinul okolo modelárskej hliny.

Dizajnérky sledovali let muchy okolo žiarovky a potom jej dráhu premenili na lampu. Zo série Design by Animals.

Lampa podľa zajacov. Jej tvar je odliatkom zajačej nory.

Funkčné veci

„Veľmi sa mi páči, že dizajnérky nie sú výhradným tvorcom výsledného tvaru,“ hovorí Kristína. „Nechávajú do procesu tvorby zasahovať aj iné prvky – v tomto prípade zvieratá, inokedy čas, ktorý mení materiál aj tvar. Rovnako nechávajú priestor aj intuícii a náhode.“

Veci od Frontu pritom nie sú iba nejakými výstavnými kúskami. Ani „červotočový stôl“ nie je len objektom, ale funkčným kusom. „Front vytvárajú aj predmety dennej potreby. Dokážu veľmi dobre balansovať medzi voľným a úžitkovým umením. A popri tom majú ešte jednu prednosť – vždy ma vedia pobaviť.“

Séria bytových doplnkov Animal thing skupiny Front.

Príbeh je dôležitý

Jednou z dôležitých vecí, ktoré Front charakterizuje, je to, že dizajnérky nechávajú vo svojich predmetoch jasne čitateľný príbeh.

„Za mnohými dobrými dizajnérskymi riešeniami je síce príbeh, ale vo finále ho nevidno. Tu je dobre viditeľný a má dôležitú úlohu, rovnako ako samotný proces tvorby. Front príbehy aj proces tvorby prežívajú s divákmi a používateľmi. Vidno, že sú výbornými pozorovateľkami obyčajného každodenného života ľudí, prírody a z toho čerpajú.

To je čosi, čo je blízke aj jej vlastnej tvorbe. „Je mnoho dizajnérov a autorov, ktorých diela obdivujem. No v prípade ateliéru Front cítim, že ich tvorba so mnou vnútorne rezonuje, že je mi veľmi blízka. Pracujem ako šperkárka, ale tiež pripravujem a realizujem výtvarné workshopy pre deti. Tie sú vždy nesmierne inšpiratívne svojou bezprostrednosťou a nevyspytateľnosťou.“

Séria svietidiel Glow a členky skupiny Front (dole). FOTO - CARL BENGTSSON