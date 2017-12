Kovár, Remenár a Kołodziej objektívom Jakuba Klima

Osobnosti lákajú do hľadísk SND.

28. feb 2014 o 9:47 snd

Slovenské národné divadlo má ambíciu prilákať do svojich hľadísk rodiny s deťmi. Jednou z motivácií je aj Rodinná vstupenka SND. Na nový produkt upozorňujú osobnosti našej prvej scény prostredníctvom imidžovej kampane, na ktorej sa podieľal renomovaný fotograf Jakub Klimo.

„Išlo o to, aby sme rodiny dostali do divadla. Keď sme premýšľali, ako to urobiť s tvárami divadla, napadlo mi spojiť profesiu s tým, čo sa naozaj deje doma,“ ozrejmil ideu kampane Jakub Klimo, ktorému pred objektívom pózovali s rodinou člen Činohry SND František Kovár, sólista Opery SND Pavol Remenár a vedúca sólistka Baletu SND Romina Kołodziej.



Foto - Alena Klenková

Ako baptista Minola z komédie Skrotenie zlej ženy vkročil do ateliéru herec František Kovár s vnučkami Hankou a Zuzkou. „Jakub Klimo je veľmi invenčný mladý fotograf, ktorého výsledky sú vynikajúce a tým dáva predpoklad dôvery, že to, čo nafotí on, bude dobré,“ pochvaľoval prácu fotografa dlhoročný člen prvej činohernej scény.



Foto - Alena Klenková

Barytonista Pavol Remenár sa fotografoval s manželkou Zuzanou aj s deťmi Zuzkou a Pavlom ako Lord Henry z opery Dorian Gray. „Veľmi som sa potešil, že budeme fotiť s pánom Klimom, je to ďalšia nová skúsenosť,“ povedal operný spevák.



Foto - Alena Klenková

Pred fotoaparát sa so synom Nicolasom postavila primabalerína Romina Kołodziej v kostýme princeznej Aurory z baletu Spiaca krásavica. „S Jakubom Klimom sa mi fotilo veľmi príjemne, celkom sme si to s Nicolaskom užívali,“ dodala tanečnica.

video //www.youtube.com/embed/-sxZtnRFKy4

Rodinná vstupenka SND sa začína predávať od 1. marca 2014 v pokladniciach Slovenského národného divadla a na predajnom mieste v OC Eurovea. Diváci vďaka nej ušetria 15 % v porovnaní s pôvodnou cenou vstupeniek. Podmienkou pri kúpe je návšteva divadla minimálne s jedným dieťaťom do veku 17 rokov vrátane.