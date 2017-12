Ako šmejd z Wall Street oklamal tisícky ľudí

Jordan Belfort svoje milióny míňal na sex a drogy, no aj v dobrom obleku mal oči predavača šmejdov.

28. feb 2014 o 14:55 Zuzana Uličianska

Jordan Belfort oklamal tisícky ľudí, svoje milióny míňal na sex a drogy, no aj v dobrom obleku mal oči predavača šmejdov.

Ako vysvetlím svojim deťom, že ich milovaný otec bol takým ohavným človekom? Pýtal sa sám seba Jordan Belfort, keď sa rozhodoval, či svoj životný príbeh spíše do knihy. Do autobiografie ho tlačil aj spoluväzeň Tommy Chong, hudobník a herec, ktorému za mrežami rozprával historky o nekonečných žúroch a geniálnych podvodoch, a on sa na nich náramne zabával.

Belforta zatkli v roku 1998 pre pranie špinavých peňazí a nelegálne nakladanie s cennými papiermi. No odsedel si len 22 mesiacov, pretože začal s FBI spolupracovať a potopil aj svojich najbližších.

Dokázal oklamať tisíce ľudí, podvedeným klientom stále dlhuje viac ako 110 miliónov dolárov, pokúsil sa aj o samovraždu, a nakoniec sa opäť dostal na výslnie. Ako autor bestselleru Vlk z Wall Street. Vyšiel v roku 2008 a Belfort na ňom zarobil 1,7 milióna dolárov.

Po knihe plnej sexu a drog okamžite siahol aj Hollywood, za práva na natáčanie dostal ďalší milión a dnes mu môže len lichotiť, že vo filme, ktorý patrí k oscarovým favoritom, ho hrá jedna z najväčších hollywoodskych hviezd, Leonardo DiCaprio.

Navyše, Belfort je opäť v biznise, tentoraz ako motivačný líder.